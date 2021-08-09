Детям лекарства продавать не будут: в Украине вступил в силу новый закон

Из-за волны отравлений школьников лекарственными средствами, которые они намеренно употребляли в большом количестве, народные депутаты подготовили и одобрили изменения в законодательстве. Закон "О внесении изменений в статью 21 Закона Украины "О лекарственных средствах" относительно запрета продажи лекарственных средств детям" № 1668-IX вступил в силу со дня опубликования в "Голосе Украины".



Малолетние не смогут купить лекарства, фото из открытых источников

Документ предусматривает изменения в статье 21 Закона. Народные избранники дополнили ее запретом на продажу и доставку малолетним лекарственных препаратов. Теперь фармацевт в аптеке или продавец в онлайн-магазине должен требовать от покупателя паспорт или документ, где указано его возраст. Если покупатель не предоставит такие документы, то продажа ему лекарств запрещается законом.

Итак, дети до 14 лет не смогут самостоятельно приобрести в аптеке или онлайн лекарственные препараты. Также закон запрещает доставку лекарств лицам, которым не исполнилось 14 лет. Лекарства для малолетних детей будут покупать их родители.

Закон об административной ответственности за нарушение этой нормы в виде штрафа, еще принят только в первом чтении. Нарушителей планируют наказывать за продажу лекарств малолетним взысканием штрафа в размере от 6800 до 13600 гривен. Если полицейские зафиксируют повторную продажу, то продавцы будут платить штраф в размере от 13600 до 23800 гривен.

Поэтому закон "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно установления ответственности за реализацию (отпуск) лекарственных средств малолетним лицам 1340-ИХ" еще будет рассмотрен во втором чтении.

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