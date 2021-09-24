В Украине запретят пальмовое масло в "молочке" и детском питании

Нардепы поддержали законопроект №5148, которым запрещают использовать пальмовое масло в "молочке", детском питании и "кондитерке". Таким образом планируют повысить качество и безопасность детского питания, говорится в документе, принятом во время заседания в Раде в первом чтении.

В Украине запретят пальмовое масло, фото с открытых источников

Политики предлагают:



- запретить использование пальмового масла в традиционной "молочке";



- запретить использование гидрогенизированного пальмового масла и других растительных жиров в детском питании;

- запретить использование пальмового масла в кондитерских изделиях: шоколад, мороженое и т.д;

- ввести штрафы за нарушения;

- ввести понятную маркировку пищевой продукции, содержащей пальмовое масло.

Пальмовое масло — растительное масло, получаемое из мякоти плодов масличной пальмы. Масло из косточки этой пальмы называется пальмоядровым маслом.



Штраф за реализацию продуктов, в составе которых будет пальмовое масло предлагается установить в размере 240 тыс. грн для юридических и 150 тыс. грн для физических лиц.

Всемирная организация здравоохранения советует существенно уменьшать потребление жирных кислот. К опасной пище относят и пальмовое и сливочное масло, шоколад, сало, сливки, мясо, яйца. Потребление пальмового масла в пище крайне нежелательно.

Напомним, недавно портал "Комментарии" сообщал, что ученые доказали, что пальмовое масло вызывает Альцгеймера и рак. В год на одного украинца приходится три килограмма ввозного пальмового масла. В пастеризованном и сгущенном молоке, мороженом, масле и сыре пальмового масла быть не должно, однако часто встречается.