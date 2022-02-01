В Украине "запахнет настоящей весной": когда и в какие регионы придет потепление

По словам народного синоптика Натальи Диденко, последний зимний месяц продемонстрирует "спокойный зимний характер". В ближайшие дни столбики термометров будут опускаться до -3...-9 градусов ночью, а с 4-5 февраля ночная температура воздуха снизиться еще больше — до -9-14 градусов. При этом на Юге страны "запахнет настоящей весной" — ожидается 3-9 градусов тепла. Такой прогноз синоптик разместила на meteoprog.

Погода в Украине - фото из открытых источников

Диденко отметила, что в дневное время в первые дни февраля температура воздуха будет колебаться в пределах -4...+3 градусов.

В связи с "минусовой" температурой, на дорогах будет укрепляться гололедица. Поэтому, добавляет синоптик, украинцам еще понадобиться удобная и нескользкая обувь. А водителей Диденко призывает быть внимательнее и аккуратнее на дорогах.

Что касается осадков, то их на текущей неделе много не будет. Периодически снег может выпасть на Западе, Востоке Украины. К концу недели снега прибавится и в северных регионах страны.

В целом, текущая неделя не принесет украинцам "синоптических экстрем", поэтому, отмечает Наталья Диденко, можно чаще прогуливаться на свежем воздухе.

Напомним, что синоптики Украинского гидрометеорологического центра спрогнозировали погоду на последний месяц зимы. В частности, по прогнозу специалистов , серьезных февральских морозов украинцам ожидать не придется. Средняя температура месяца составит в пределах 0-5 градусов со знаком "минус". Жителей Юга порадуют более комфортные погодные условия — в районе 1 градуса тепла.

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