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В Украине "запахнет настоящей весной": когда и в какие регионы придет потепление

В дневное время в первые дни февраля температура воздуха будет колебаться в пределах -4...+3 градусов

сегодня, 18:43
Автор:

Елизавета Черных
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По словам народного синоптика Натальи Диденко, последний зимний месяц продемонстрирует "спокойный зимний характер". В ближайшие дни столбики термометров будут опускаться до -3...-9 градусов ночью, а с 4-5 февраля ночная температура воздуха снизиться еще больше — до -9-14 градусов. При этом на Юге страны "запахнет настоящей весной" — ожидается 3-9 градусов тепла. Такой прогноз синоптик разместила на meteoprog. 

В Украине "запахнет настоящей весной": когда и в какие регионы придет потепление

Погода в Украине - фото из открытых источников

Диденко отметила, что в дневное время в первые дни февраля температура воздуха будет колебаться в пределах -4...+3 градусов. 

В связи с "минусовой" температурой, на дорогах будет укрепляться гололедица. Поэтому, добавляет синоптик, украинцам еще понадобиться удобная и нескользкая обувь. А водителей Диденко призывает быть внимательнее и аккуратнее на дорогах. 

Что касается осадков, то их на текущей неделе много не будет. Периодически снег может выпасть на Западе, Востоке Украины. К концу недели снега прибавится и в северных регионах страны. 

В целом, текущая неделя не принесет украинцам "синоптических экстрем", поэтому, отмечает Наталья Диденко, можно чаще прогуливаться на свежем воздухе. 

Напомним, что синоптики Украинского гидрометеорологического центра спрогнозировали погоду на последний месяц зимы. В частности, по прогнозу специалистов , серьезных февральских морозов украинцам ожидать не придется. Средняя температура месяца составит в пределах 0-5 градусов со знаком "минус". Жителей Юга порадуют более комфортные погодные условия — в районе 1 градуса тепла. 

Ранее в материале портала "Комментарии" сообщалось, что в крупнейшей пустыне — Сахаре - выпал снег. 


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Источник: https://www.meteoprog.ua/ua/news/602282-lyutii-v-ukrayini-rozpocnetsya-pomirnim-morozom.html
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