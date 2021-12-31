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В Украине закроют все пункты вакцинации: когда можно будет сделать прививку

В Украине завтра перестанут работать центры вакцинации от коронавируса. Они возобновят работу лишь 3 декабря

сегодня, 08:20
Автор:

Кравцев Сергей
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С 1 января по всей стране прекращают работу пункты вакцинации. Связано это с выходными днями 1 и 2 января, когда вся страна празднует Новый год. В Украине зимние праздники, в частности, Новый год, формируют дополнительные выходные в январе 2022-го. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на "РБК-Украина".

В Украине закроют все пункты вакцинации: когда можно будет сделать прививку

Вакцинация. Фото из открытых источников

Тем, кто собирался в ближайшее время вакцинироваться против коронавируса нужно подождать пару дней. 3 января пункты вакцинации должны возобновить работу в обычном режиме. Тогда и можно будет сделать прививку без каких-либо проблем.

Сегодня ряд стран Европы возвращается к жесткому карантину в связи с разбушевавшимся новым штаммом "Омикрон". В Европе переживают из-за нового скачка заболеваний. В Украине пока что ситуация стабильна. И даже в преддверии новогодних праздников последние две области покинули "красную зону" карантина. Теперь в Украине введен "желтый" карантинный режим.

Руководитель Центра экономики здравоохранения KSE Юрий Ганиченко прогнозирует, что старт нового года для Украины будет благоприятным, потому что не будет такой вспышки заболеваемости, как было в 2020-2021 годах. Но, подчеркивает эксперт, это нисколько не означает, что никакой угрозы нет и новой вспышки заболеваемости коронавирусом не произойдет. На сегодняшний день ситуация стабильная, но уже в конце января 2022 года все может кардинально измениться. Тогда всплеск заболеваемости, который уже сегодня есть в Европе, может докатиться и до Украины.

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Источник: https://www.rbc.ua/rus/news/zavtra-zakroyut-tsentry-vaktsinatsii-mozhno-1640338120.html
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