В Украине задержится антициклон, но сильные порывы ветра накроют пол страны

Антициклон, который накрыл нашу страну, заморозки в регионах и низкая ночная температура. Днем солнечно, но сильный ураган внесет свою прохладную нотку и распространится на новые территории, — такой, в целом, будет погода в четверг, 7 октября. Об этом сообщает в социальных сетях синоптик Наталья Диденко.

Прогноз погоды в Украине (фото из открытых источников)

В предпоследний рабочий день недели сильный ураган распространится на новые территории страны. Его скорость составит до 15 метров в секунду и он придет на западную территорию страны, в крымский, приазовский и подавляющее большинство территорий восточного региона, а также на территории Херсонской и Днепровской областей.

В четверг осадки по всей нашей стране не предусматриваются.

Наталья Диденко в своем прогнозе не исключает вероятность заморозков, которые могут быть в определенных местах. В общем, во всех регионах нашего государства в ночное время будет холодно: +1 +7 градусов. Теплее только на Закарпатье и на окраинах южного региона.

В дневное время 7 октября температура поднимется до +10+15 градусов, но теплее будет в Закарпатской области+ 19 градусов.

В столице нашего государства дожди не предусматриваются, но в ночные часы в отдаленных районах могут быть заморозки. Днем потеплеет до+ 13 градусов.

Прогнозисты Укргидрометцентра напоминают о сильных порывах октябрьского урагана, который хозяйничает на территориях западных, южных и восточных областей. Скорость шквала составляете до 20 метров в секунду. Именно по этой причине вводится І уровень опасности — желтый.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что синоптики рассказали, где в Украине ухудшится погода .





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