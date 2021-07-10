В Украине за сутки обнаружили чуть больше 500 новых случаев COVID

За прошедшие сутки в Украине коронавирусную болезнь выявили у 507 человек. Кроме того было зафиксировано 20 летальных случаев вследствие COVID-19, а 809 пациентов выздоровели. Всего за сутки сделали 40 197 тестов на коронавирус. Об этом говорят данные на сайте Министерства здравоохранения Украины.



Всего в Украине за время пандемии коронавирусом заболело 2 240 753 человека. Фото: pexels

Днем ранее коронавирус выявили у 655 человек.

Всего в Украине за время пандемии коронавирусом заболело 2 240 753 человека, из них 2 176 919 выздоровели, 52 592 умерли.

Также за последние сутки против коронавируса привили 60 840 человек. С начала кампании по вакцинации прививки получили 2 277 226 человек, из них две дозы — 1 143 677 человек.



Также портал "Комментарии" сообщал, что в Украине планируют использовать студентов старших курсов высших медицинских учреждений и интернов для помощи в проведении прививок от коронавируса. Для этого МОЗ Украины и Центр общественного здоровья привлекли возможности Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) для проведения соответствующих тренингов по вакцинации от ковид-19.

Ранее "Комментарии" писали, что в 2021 году на закупку вакцин от ковид-19 запланировано потратить средств из государственного бюджета на общую сумму в 10,5 млрд гривен. Из них уже 9,3 млрд гривен были потрачены в первом полугодии текущего года. За эту сумму (10,5 млрд) запланировано закупить до 38 миллионов вакцин. В то же время, на сайте Минфина приведена информация, что на конец июня уже заключены договоры на поставку доз вакцин за счет средств государственного бюджета.

Также накануне на официальном сайте Министерства финансов Украины были обнародованы данные сумм расходов, которые с начала года наша страна потратила на борьбу с ковид-19. Общая сумма расходов на преодоление эпидемии коронавируса в январе-июне 2021 года составила 26,3 млрд грн, причем только за июнь госбюджет "обеднел" на 6,8 млрд грн.



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