В Украине за разоблачение коррупционеров можно будет сесть за решетку: новый законопроект от нардепов

Рубрики
МЕНЮ
Амбарцумян Анна
Верховная Рада рассматривает законопроект, который может значительно усложнить работу журналистов-расследователей и разоблачителей коррупции. Документ предусматривает уголовную ответственность за несанкционированное использование данных из государственных реестров, в том числе до 15 лет лишения свободы. Изменения, мотивируемые необходимостью защиты информации во время войны, вызывают озабоченность у правозащитников и экспертов. Об этом "Комментарии" сообщают со ссылкой на сайт Верховной Рады Украины.
Верховная Рада. Фото из открытых источников
Новый законопроект предлагает внести изменения в Уголовный кодекс Украины, предусмотрев ответственность за:
Несанкционированный доступ к государственным реестрам. Включает вмешательство в их работу или распространение информации.
Нарушение правил хранения данных. Предусматривает штрафы и заключения для лиц, занимающихся обработкой данных из реестров, но нарушающих требования закона.
Распространение конфиденциальной информации. Наказывается даже при использовании данных в интересах общества.
В пояснительной записке к законопроекту говорится о необходимости ужесточения ответственности за нарушения, связанные с использованием публичных электронных реестров. Изменения предлагают:
Ввести уголовную ответственность за сбыт или распространение информации из государственных реестров.
Повысить санкции за вмешательство в работу реестров во время военного положения.
Установить четкое определение термина "публичные электронные реестры".
Среди основных объектов защиты – базовые реестры, такие как Единый государственный демографический реестр, Государственный земельный кадастр и другие.
Под новые нормы могут попасть:
Журналисты-расследователи, использующие регистровые данные для разоблачения коррупционных схем.
Антикоррупционные активисты и общественные деятели, расследующие злоупотребление должностных лиц.
Нотариусы и другие специалисты работающие с реестрами в рамках профессиональных обязанностей.
В пояснительной записке к законопроекту отмечено, что изменения необходимы для усиления защиты государственных информационных ресурсов, особенно в условиях военного положения. Авторам закона кажется, что таким образом удастся избежать злоупотреблений и утечек данных.
Однако эксперты предостерегают, что чрезмерно жесткие меры могут стать средством преследования обличителей коррупции, в том числе журналистов.
Новости