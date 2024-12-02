В Украине за разоблачение коррупционеров можно будет сесть за решетку: новый законопроект от нардепов

Верховная Рада рассматривает законопроект, который может значительно усложнить работу журналистов-расследователей и разоблачителей коррупции. Документ предусматривает уголовную ответственность за несанкционированное использование данных из государственных реестров, в том числе до 15 лет лишения свободы. Изменения, мотивируемые необходимостью защиты информации во время войны, вызывают озабоченность у правозащитников и экспертов. Об этом "Комментарии" сообщают со ссылкой на сайт Верховной Рады Украины.

Верховная Рада. Фото из открытых источников

Законопроект в деталях: основные новации

Новый законопроект предлагает внести изменения в Уголовный кодекс Украины, предусмотрев ответственность за:

Несанкционированный доступ к государственным реестрам. Включает вмешательство в их работу или распространение информации.

Нарушение правил хранения данных. Предусматривает штрафы и заключения для лиц, занимающихся обработкой данных из реестров, но нарушающих требования закона.

Распространение конфиденциальной информации. Наказывается даже при использовании данных в интересах общества.

В пояснительной записке к законопроекту говорится о необходимости ужесточения ответственности за нарушения, связанные с использованием публичных электронных реестров. Изменения предлагают:

Ввести уголовную ответственность за сбыт или распространение информации из государственных реестров.

Повысить санкции за вмешательство в работу реестров во время военного положения.

Установить четкое определение термина "публичные электронные реестры".

Среди основных объектов защиты – базовые реестры, такие как Единый государственный демографический реестр, Государственный земельный кадастр и другие.

На кого это повлияет

Под новые нормы могут попасть:

Журналисты-расследователи, использующие регистровые данные для разоблачения коррупционных схем.

Антикоррупционные активисты и общественные деятели, расследующие злоупотребление должностных лиц.

Нотариусы и другие специалисты работающие с реестрами в рамках профессиональных обязанностей.

Обоснование авторов: безопасность или угроза свободе слова

В пояснительной записке к законопроекту отмечено, что изменения необходимы для усиления защиты государственных информационных ресурсов, особенно в условиях военного положения. Авторам закона кажется, что таким образом удастся избежать злоупотреблений и утечек данных.

Однако эксперты предостерегают, что чрезмерно жесткие меры могут стать средством преследования обличителей коррупции, в том числе журналистов.

Принятие данного законопроекта позволит установить уголовную ответственность за несанкционированное вмешательство, сбыт или распространение информации, обрабатываемой в публичных электронных реестрах и усиление уголовной ответственности во время действия военного положения за уголовные правонарушения в сфере использования информационно-коммуникационных систем, расширит границы деятельности правоохранительных органов по расследованию правонарушений, предусмотренных статьями 361, 361-1, 361-2, 362 Уголовного кодекса Украины, а также повысит гарантии защиты национальной системы кибербезопасности в современной среде безопасности, – Народные депутаты Украины