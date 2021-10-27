В Украине взлетят тарифы на распределение газа через "Северный поток-2" - Зеркаль

В нашей стране скоро могут ощутимо подорожать тарифы, по которым распределяется газ. Эту неприятную для соотечественников новость в эфире "Завтрака с 1 +1" сообщила личный советник руководителя министерства энергетики Лана Зеркаль. Об этом сообщает УНИАН.

По словам Зеркаль, тарифы возрастут в случае запуска "Северного потока-2" (фото из открытых источников)

Как сказала ответственная работница энергетического министерства, тарифы поднимутся в разы после того, как запустят "Северный поток-2" и будет остановлена транспортировка голубого топлива в европейские страны через территорию нашего государства.

По ее словам, цены на транспортировку голубого топлива в получаемых платежных документах ощутимо вырастут. Должна ли наша страна будет компенсировать за свои средства, но это также наши общие средства.

По мнению гости утреннего телеэфира, это произойдет тогда, когда наша отечественная ГТС уже не будет производить прокачку голубого топлива в Евросоюз.

Напомним, что "Комментарии" информируют о том, что Газопровод "Северный поток-2" достроен . Российский газовый монополист "Газпром" заявил о завершении строительства скандального газопровода "Северный поток-2". Работы завершены в пятницу, 10 сентября.

Также "Комментарии" сообщали о том, что Северный поток -2: есть ли шанс остановить запуск скандального газопровода . Член Наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук уверен, что любая встреча без России как владельца газа обречена на провал. Что касается Украины, то, по мнению Юрия Корольчука, все идет к тому, что мы будем "сдавать" трубу своей газотранспортной системы (ГТС) "инвесторам" из ЕС и США.

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