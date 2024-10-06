В Украине выросли тарифы на паспортные и миграционные услуги: подробности

С 7 октября в Украине изменяются тарифы на пакет сервисных услуг паспортного и миграционного характера. В этой связи обновленные расценки будут применены для граждан Украины и иностранцев. Центры обслуживания граждан "Паспортный сервис" продолжат предоставлять консультации как онлайн, так и по телефону.



Оформление паспорта. Фото из открытых источников

С 7 октября 2024 года стоимость пакетов сервисных услуг в подразделениях ГП “Документ” на территории Украины претерпевает изменения. Новые тарифы:

Оформление гражданам Украины паспортных документов – 650 грн;

Оформление иностранцам и лицам без гражданства документов миграционного характера – 1250 грн;

Обмен водительского удостоверения — 950 грн;

Обмен свидетельства о регистрации транспортного средства – 950 грн;

Проставление апостиля – 650 грн;

Клиенты Центров обслуживания граждан могут получить консультации онлайн через официальные страницы в социальных сетях Facebook и Instagram или позвонив в контактный центр по номеру 38 (044) 597-87-77.

Напомним, в свежем рейтинге, обновленном VisaGuide, Сингапур вышел на первое место среди сильнейших паспортов мира , оставив позади прошлогоднего лидера – Испанию. Европейские страны также показали высокие результаты, заняв четыре из пяти топовых позиций. Интересно, что Украина заняла 65 место с оценкой 72.71 балла из ста возможных, что свидетельствует о стабильном улучшении ее позиций.

Читайте на портале "Комментарии" - Двойное гражданство - это статус, позволяющий человеку быть гражданином двух стран одновременно. Это может предоставить обладателю широкие возможности, такие как свободное перемещение, доступ к образованию, медицинские услуги, а также возможность участия в политической жизни нескольких государств. Однако не все страны позволяют двойное гражданство, и даже среди предполагающих существуют определенные условия и ограничения. В этой статье рассмотрим, какие страны разрешают двойное гражданство и какие требования они предъявляют к кандидатам.

