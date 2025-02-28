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В Украине выпустили марку, "посылающую США за российским кораблем": подробности (ФОТО)

В ЦПД СНБО прояснили ситуацию

сегодня, 14:55
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Николай Лисицын

Украина не выпускала почтовую марку, оскорбляющую США и американских дипломатов на фоне напряженности между странами. Информация об этом — российский фейк. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Центр противодействия дезинформации СНБО Украины.

В Украине выпустили марку, "посылающую США за российским кораблем": подробности (ФОТО)

Марка про "американский дипломатический поезд" - это российский фейк, заявили в СНБО. Фото: ЦПД

"Вражеские Telegram-каналы распространяют изображение новой серии марок "Укрпошты" с деструктивной подписью относительно американо-украинских отношений. На самом деле таких марок нет, о чем свидетельствуют официальные ресурсы национального оператора почтовой связи "Укрпошта", — сказано в сообщении.

В ЦПД подчеркнули, что подобные вбросы распространяются для дискредитации Украины и внесения раскола между двумя народами.

Марка, которую "выпустили" российские пропагандисты, повторяет сюжет знаменитой марки про "российский военный корабль". Только украинский военный показывает средний палец железнодорожному вагону в цветах флага США, а надпись гласит: "Американский дипломатический поезд, иди на х...й".

Читайте также на "Комментариях": "Укрпочта" выпустила новый набор марок под названием "Будапештский меморандум — это х....я". Высказывание взято из матюков президента Украины Владимира Зеленского, который раскритиковал Будапештский меморандум в интервью американскому журналисту Лексу Фридману.

Гендиректор АО "Укрпочта" Игорь Смилянский в январе анонсировал первую новую марку 2025 года. По его словам, после интервью с Зеленским возникла идея продолжить серию марок "Русский военный корабль, иди…!" новой маркой "Будапештский меморандум — это х…я". Теперь Смилянский сообщил, что марка появилась в продаже.

"Ну, и чтобы завершить этот веселый день, как обещал, марку "Будапештский меморандум — это х...я" можно приобрести онлайн. Как всегда, решение Соломона — новинка выпущена в рамках проекта "Собственная марка". Кто желает — тот покупает. Кому эта идея не по душе, тот обходит стороной. Демократия и свобода слова в действии", – написал Смилянский.

На марке изображены бывшие президенты Леонид Кравчук, Билл Клинтон и Борис Ельцин, подписавшие Будапештский меморандум 5 декабря 1994 года. Однако на оригинальное фото добавили президента Украины Владимира Зеленского и цитату с бранью.



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Источник: https://t.me/CenterCounteringDisinformation/13423
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