"Укрпочта" выпустила новую марку с бранью Зеленского

"Укрпочта" выпустила новый набор марок под названием "Будапештский меморандум — это х....я". Высказывание взято из матюков президента Украины Владимира Зеленского, который раскритиковал Будапештский меморандум в интервью американскому журналисту Лексу Фридману.

Новая марка с матюками Зеленского

Гендиректор АО "Укрпочта" Игорь Смилянский несколько дней назад анонсировал первую новую марку 2025 года. По его словам, после интервью с Зеленским возникла идея продолжить серию марок "Русский военный корабль, иди…!" новой маркой "Будапештский меморандум — это х…я". Теперь Смилянский сообщил, что марка появилась в продаже.

"Ну, и чтобы завершить этот веселый день, как обещал, марку "Будапештский меморандум — это х...я" можно приобрести онлайн. Как всегда, решение Соломона — новинка выпущена в рамках проекта "Собственная марка". Кто желает — тот покупает. Кому эта идея не по душе, тот обходит стороной. Демократия и свобода слова в действии", – написал Смилянский.

На марке изображены бывшие президенты Леонид Кравчук, Билл Клинтон и Борис Ельцин, подписавшие Будапештский меморандум 5 декабря 1994 года. Однако на оригинальное фото добавили президента Украины Владимира Зеленского и цитату с бранью.

Марку "Будапештский меморандум — это х...я" можно заказать онлайн на сайте "Укрпочты". Ее стоимость составляет 600 гривен, а сам лист содержит девять марок.

Напомним, что предпосылкой создания марки стало интервью Зеленскому Лексу Фридману. Президент указал, что для окончания войны Украина нуждается в надежных гарантах безопасности, а не только тех, которые представлены на бумаге, как "Будапештский меморандум". По словам Зеленского, его гарантам было "пох...ру" на Украину.