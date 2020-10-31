В Украине выпускают в обращение новую монету, посвященную памяти знаменитого украинского нейрохирурга

В Украине вводится в обращение новая монета номиналом две гривны. Об этом сообщает Нацбанк Украины.

Она посвящена 100-летию с рождения знаменитого украинского нейрохирурга, создателю научной школы, доктору медицинских наук, профессору и исследователю болезней мозга Андрею Ромоданову.

Изучив дизайн монеты становится понятно, чему посвятил свою жизнь академик. Андрей Ромоданов на протяжении многих лет был главой Киевский институт нейрохирургии, он стал основателем украинской научной школы нейрохирургов. Учреждение, подведомственное ему, вело и продолжает вести поиск возможностей лечения заболеваний головного мозга и центральной нервной системы, таких как онкологических и доброкачественных опухолей и геморрагических инсультов.

Родился украинский академик в 1920 году. Во время Второй мировой войны служил командиром санитарной роты полка, начальником отдельного медицинского санитарного батальона. По окончании войны полностью посвятил себя науке. Ромоданов считается создателем первых профильных клиник для лечения эпилепсии в Украине.

Скончался светило медицины в 1993 году. С тех пор институт нейрохирургии носит имя академика Ромоданова.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что памятная монета номиналом пять гривен с 29 сентября была запущена в обращение. На новой пятигривневой монете изображена почти вся история Запорожья.



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