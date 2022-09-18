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В Украине выпал первый снег (ФОТО)

По состоянию на 08:15 температура воздуха на горе Поп Иван Черногорский -1 градус

сегодня, 12:00
Автор:

Кравцев Сергей
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В воскресенье, 18 сентября, в сети опубликовали фото первого снега в Украине – выпал он на вершине горы в Карпатах. Как передает портал "Комментарии", фото с первым осенним снегом в этом году поделился Черногорский горный поисково-спасательный пост в Facebook.

В Украине выпал первый снег (ФОТО)

Снегопад. Фото: facebook.com/chornogora.rescue112

"По состоянию на 08:15 18.09.2022 на горе Поп Иван Черногорский облачно, видимость ограничена. Падает снег. Ветер юго-западный, 6-8 м/с. Температура воздуха -1°С", — говорится в сообщении.

Еще вчера гору окутывал туман и падал дождь, сегодня туда пришел мороз и первый снег.

Также фотографиями первого снега в высокогорье в Facebook поделился Василий Фицак.

Отметим, что по Украине в целом за окном все еще плюсовая температура, кое-где идет дождь, но в этом году вместе с осенью пришли холода и дожди практически во все регионы Украины. 

Читайте также на портале "Комментарии" — российский диктатор Владимир Путин в пятницу отрицал, что РФ имеет какое-то отношение к энергетическому кризису в Европе. По его словам, если Евросоюз хочет больше газа, он должен отменить санкции, которые препятствуют открытию газопровода "Северный поток-2". О чем говорит такой откровенный шантаж? Как на это отреагирует ЕС? Кто в итоге понесет больший ущерб? Портал "Комментарии" с этим вопросом обратился к экспертам.

Также издание "Комментарии" сообщало – в Институте изучения войны назвали главную ошибку, которая погубит российских оккупантов на Донбассе.

Ранее "Комментарии" писали — в Бундесвере выступили против продолжения поставок военной помощи в Украину.

В Украине выпал первый снег (ФОТО) - фото 2

В Украине выпал первый снег (ФОТО) - фото 3

В Украине выпал первый снег (ФОТО) - фото 4



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Источник: facebook.com/chornogora.rescue112
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