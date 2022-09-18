В Украине выпал первый снег (ФОТО)

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Кравцев Сергей
В воскресенье, 18 сентября, в сети опубликовали фото первого снега в Украине – выпал он на вершине горы в Карпатах. Как передает портал "Комментарии", фото с первым осенним снегом в этом году поделился Черногорский горный поисково-спасательный пост в Facebook.
Снегопад. Фото: facebook.com/chornogora.rescue112
Еще вчера гору окутывал туман и падал дождь, сегодня туда пришел мороз и первый снег.
Также фотографиями первого снега в высокогорье в Facebook поделился Василий Фицак.
Отметим, что по Украине в целом за окном все еще плюсовая температура, кое-где идет дождь, но в этом году вместе с осенью пришли холода и дожди практически во все регионы Украины.
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