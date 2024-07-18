В Украине выбрали главную красавицу страны

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Черновалова Кристина
Украина выбрала свою новую королеву красоты. 20-летняя одесситка Алина Пономаренко стала "Мисс Вселенная Украина 2024" и будет представлять страну на международном уровне.
Обладательницей титула Мисс Вселенная Украина 2024 стала 20-летняя одесситка
Этой осенью Алина отправится в Мексику на мировой конкурс Miss Universe. Участие в таком мероприятии – большая честь и ответственность, ведь она будет представлять нашу страну среди красавиц со всего мира.
Конкурс "Мисс Вселенная Украина" в этом году проходил в онлайн. Пандемия заставила организаторов отказаться от обычных мероприятий, но они нашли способ сохранить традиции и дать возможность участницам продемонстрировать свои таланты. Американские организаторы поддержали этот подход и одобрили выбор победительницы.
Алина уже известна в модельном мире – в прошлом году она стала "Мисс Одесса" и вошла в топ-10 на международном конкурсе в Южной Корее. Образование девушка получила в Национальном университете "Одесская юридическая академия".
Кроме титула, Алина занимается благотворительностью. Она организовала проект "Дерево любви", который помогает пожилым людям получать необходимые товары и услуги.
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