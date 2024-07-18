В Украине выбрали главную красавицу страны

Украина выбрала свою новую королеву красоты. 20-летняя одесситка Алина Пономаренко стала "Мисс Вселенная Украина 2024" и будет представлять страну на международном уровне.

Обладательницей титула Мисс Вселенная Украина 2024 стала 20-летняя одесситка

Этой осенью Алина отправится в Мексику на мировой конкурс Miss Universe. Участие в таком мероприятии – большая честь и ответственность, ведь она будет представлять нашу страну среди красавиц со всего мира.





Конкурс "Мисс Вселенная Украина" в этом году проходил в онлайн. Пандемия заставила организаторов отказаться от обычных мероприятий, но они нашли способ сохранить традиции и дать возможность участницам продемонстрировать свои таланты. Американские организаторы поддержали этот подход и одобрили выбор победительницы.

Алина уже известна в модельном мире – в прошлом году она стала "Мисс Одесса" и вошла в топ-10 на международном конкурсе в Южной Корее. Образование девушка получила в Национальном университете "Одесская юридическая академия".

Кроме титула, Алина занимается благотворительностью. Она организовала проект "Дерево любви", который помогает пожилым людям получать необходимые товары и услуги.

"Стать "Мисс Вселенная Украина" — это не просто о победе в конкурсе красоты. Представлять Украину — большая честь для меня и возможность для нашей страны еще раз быть услышанными. Моя мечта стать "Мисс Вселенная Украина" основывается на стремлении служить своей стране, поддерживать наших героев и помогать людям, которым нужна поддержка", — отреагировала на победу Алина.