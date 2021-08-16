В Украине вводят в обращение золотую монету номиналом 250 гривен

В Украине во вторник, 17 августа, вводят памятную монету "К 30-летию независимости Украины" номиналом 250 гривен. Об этом сообщает официальный сайт Национального банка Украины.

Нацбанк, фото из открытых источников

Монету посвятили событиям, случившимся 30 лет назад, которые стали решающими для Украины. Так, 24 августа 1991 Верховной Радой Украины был принят исторический документ — Акт провозглашения независимости Украины. Народ Украины в разные времена пытался добиться право иметь национальное государство, язык, культуру. Сегодня Украина на мировой карте — независимое государство.





На аверсе монеты - трезубец, как символ процесса становления государства. Он расположен в центре, украшен мозаикой и растительным орнаментом. Изображение знака княжеского государства Владимира Великого свидетельствует о консолидации и развитии украинской нации, ее историческом сознании, традициях и культуре, над которым — год чеканки монеты — 2021 малый Государственный Герб Украины, расположен внизу слева, а надпись Украина — внизу справа.

Номинал монеты — 250 и графический символ гривны внизу на зеркальном фоне.



На реверсе монеты в обрамлении стилизованных лучей изображена главная скульптура Монумента Независимости Украины — Оранта-Победительница с калиновой ветвью в руках; внизу надпись полукругом — 30 лет Независимости Украины.

Как ранее сообщали "Комментарии", в Нацбанке показали, как будет выглядеть новая монета номиналом в 20 гривен. Согласно информации, размещенной на сайте регулятора, серебряная монета диаметром 50 мм посвящена периоду правления княгини Ольги в 945-964 годах. Монет, которые символизируют успешную политику Ольги в Киевской Руси, выпустили 2,5 тысяч штук.

Ранее интернет-издание "Комментарии" рассказывало, как выглядит ценная гривна, которую можно продать за несколько тысяч.





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