logo
Русский Українська

BTC/USD

47415.52

ETH/USD

3292.89

LTC/USD

187.36

USD/UAH

26.80

EUR/UAH

31.80

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
ministr

Министр, кофе, круассан
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Общество события В Украине вводят в обращение золотую монету номиналом 250 гривен
commentss НОВОСТИ Все новости

В Украине вводят в обращение золотую монету номиналом 250 гривен

На новой монете изображены судьбоносные для Украины события

сегодня, 11:05
Автор:

Хмільовська Інна

В Украине во вторник, 17 августа, вводят памятную монету "К 30-летию независимости Украины" номиналом 250 гривен. Об этом сообщает официальный сайт Национального банка Украины.

В Украине вводят в обращение золотую монету номиналом 250 гривен

Нацбанк, фото из открытых источников

Монету посвятили событиям, случившимся 30 лет назад, которые стали решающими для Украины. Так, 24 августа 1991 Верховной Радой Украины был принят исторический документ — Акт провозглашения независимости Украины. Народ Украины в разные времена пытался добиться право иметь национальное государство, язык, культуру. Сегодня Украина на мировой карте — независимое государство.

В Украине вводят в обращение золотую монету номиналом 250 гривен - фото 2

На аверсе монеты - трезубец, как символ процесса становления государства. Он расположен в центре, украшен мозаикой и растительным орнаментом. Изображение знака княжеского государства Владимира Великого свидетельствует о консолидации и развитии украинской нации, ее историческом сознании, традициях и культуре, над которым — год чеканки монеты — 2021 малый Государственный Герб Украины, расположен внизу слева, а надпись Украина — внизу справа.

Номинал монеты — 250 и графический символ гривны внизу на зеркальном фоне.

На реверсе монеты в обрамлении стилизованных лучей изображена главная скульптура Монумента Независимости Украины — Оранта-Победительница с калиновой ветвью в руках; внизу надпись полукругом — 30 лет Независимости Украины.

Как ранее сообщали "Комментарии", в Нацбанке показали, как будет выглядеть новая монета номиналом в 20 гривен. Согласно информации, размещенной на сайте регулятора, серебряная монета диаметром 50 мм посвящена периоду правления княгини Ольги в 945-964 годах. Монет, которые символизируют успешную политику Ольги в Киевской Руси, выпустили 2,5 тысяч штук.

Ранее интернет-издание "Комментарии" рассказывало, как выглядит ценная гривна, которую можно продать за несколько тысяч. 



Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ