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В Украине вводят обязательную вакцинацию для некоторых категорий населения

Первыми должны прививаться работники учреждений образования, органов власти и государственных администраций

сегодня, 15:16
Автор:

Антон Рудак

В Украине вакцинацию для некоторых категорий населения сделали обязательной. Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко во время заседания Правительства.

В Украине вводят обязательную вакцинацию для некоторых категорий населения

Виктор Ляшко, фото с открытых источников

В первую очередь должны прививаться работники учебных заведений, министерств, органов власти и государственных администраций.

"Предлагаем начать производство обязательных профилактических прививок против острой респираторной болезни COVID-19. В частности для работников учебных заведений, работников министерств и других исполнительных органов власти и их структурных подразделений, а также местных государственных администраций. Такой подход уже предусмотрен действующим законодательством. В частности статье 12 Закона Украины о защите населения от инфекционных болезней ", — сообщил на заседании правительства Виктор Ляшко.

Министр подчеркнул, люди, которые работают в вышеуказанных заведениях, могут быть распространителями инфекции, а потому такого решения требует закон. В апреле Европейский суд по правам человека одобрил положение украинского законодательства по нераспространению инфекционных болезней.

Ранее портал "Комментарии" рассказывал, почему в Украине вакцинация может стать обязательным. Рубан отметил, что это может произойти благодаря соответствующему решению главного санитарного врача страны Игоря Кузина. При этом, если подобный документ будет существовать, выполнять его распоряжения придется во всех населенных пунктах Украины. Контроль же придется осуществлять местной власти — в городах, ОТГ, районах и тому подобное. Также, по мнению Олега Рубана, решение сделать вакцинацию обязательной повлечет определения определенных наказаний за отказ от выполнения требований.


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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=io3xT1-BLA4
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