В Украине вводят обязательную вакцинацию для некоторых категорий населения

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Антон Рудак
В Украине вакцинацию для некоторых категорий населения сделали обязательной. Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко во время заседания Правительства.
Виктор Ляшко, фото с открытых источников
В первую очередь должны прививаться работники учебных заведений, министерств, органов власти и государственных администраций.
Министр подчеркнул, люди, которые работают в вышеуказанных заведениях, могут быть распространителями инфекции, а потому такого решения требует закон. В апреле Европейский суд по правам человека одобрил положение украинского законодательства по нераспространению инфекционных болезней.
Ранее портал "Комментарии" рассказывал, почему в Украине вакцинация может стать обязательным. Рубан отметил, что это может произойти благодаря соответствующему решению главного санитарного врача страны Игоря Кузина. При этом, если подобный документ будет существовать, выполнять его распоряжения придется во всех населенных пунктах Украины. Контроль же придется осуществлять местной власти — в городах, ОТГ, районах и тому подобное. Также, по мнению Олега Рубана, решение сделать вакцинацию обязательной повлечет определения определенных наказаний за отказ от выполнения требований.
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