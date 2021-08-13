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В Украине вводят новые правила въезда для паломников: что нужно знать

Паломников заставят придерживаться правил безопасности с целью предотвращения распространения коронавируса

сегодня, 11:25
Автор:

Хмільовська Інна

В Украине вступают в действие новые правила въезда для иностранных паломников из-за стремительного распространения коронавируса. Министерство здравоохранения предоставило разъяснения. Об этом сообщает МИД Украины.

В Украине вводят новые правила въезда для паломников: что нужно знать

Паломничество хасидов в Умань, фото с открытых источников

Паломники и лица без гражданства, которые приезжают в Украину, должны владеть полисом страхования, который покрывает расходы, связанные с лечением COVID-19, обсервацией. Срок страховки должен быть действительным весь срок пребывания в Украине.

Также иностранные паломники должны владеть одним из документов:

- отрицательным результатом ПЦР-теста на COVID-19 (выданным не более чем за 72 часа до пересечения границы);

- отрицательным результатом экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2 (полученным не более чем за 72 часа до пересечения границы);

- документом, подтверждающим получение полного курса вакцинации от COVID-19 вакцинами, включенными в список ВОЗ;

- иностранным COVID-сертификат, выданным в государстве, с которым Украина заключила договор о взаимном признании COVID-сертификатов.

В противном случае паломнику откажут в пересечении государственной границы Украины.

Паломников заставят придерживаться мер безопасности:

соблюдать масочный режим;

- измерять температуру;

- правила проезда паломников;

- соблюдать физическую дистанцию.

При условии получения полного курса вакцинации от COVID-19 вакцинами, включенными ВОЗ в перечень разрешенных для использования в чрезвычайных ситуациях, иностранец не подлежит самоизоляции после пересечения границы.

Отметим, что в Умань начали прибывать паломники для празднования иудейского нового года (Рош га-Шана, в этом году он начнется 7 сентября).

Как ранее информировал портал "Комментарии", несмотря на запреты, паломники-хасиды собираются посетить УманьВ еврейском сообществе добавили, что "в Украине все, что не запрещено — разрешено", а официальная позиция Кабмина в отношении приезда хасидов носит рекомендательный характер.


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Источник: https://mfa.gov.ua/news/rozyasnennya-moz-kmu-787-28072021
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