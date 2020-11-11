В Украине ввели новые требования к велосипедистам и пешеходам

Велосипедистам в Украине разрешили пользоваться полосой, предназначенной для маршрутного транспорта, а пешеходов обязали использовать в темное время суток одежду или элементы, отражающие свет. Такое решение приняло правительство на заседании 11 ноября, добавив изменения в постановление Кабмина от 10 октября 2001 года № 1306.

Во-первых, отныне разрешается движение велосипедистов по полосе движения для маршрутных транспортных средств. Отдельного знака для этого не предусматривают, а будут использовать знак "Дорога с полосой для движения маршрутных транспортных средств". Планируется, что такой шаг будет способствовать развитию велосипедной инфраструктуры, а также поможет уменьшить количество травм среди велосипедистов.

Во-вторых, вводится обязательное использование световозвращающих элементов для своевременного выявления водителями пеших участников дорожного движения. То есть, пешеходы в темное время суток и в условиях недостаточной видимости должны использовать световозвращающие элементы, если движутся по проезжей части или обочине. Речь идет о лентах, наклейках, жилетах или одежде, отбивающих свет.

Как сообщалось, неподалеку Херсона перевернулся автобус: есть погибшие, 11 пострадавших.

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