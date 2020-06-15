В Украине введут две новых пенсионных системы, - Минсоцполитики

Уже в 2021 году в Украине планируют ввести новые модели пенсионного обеспечения. Параллельно введут две системы, накопительную и для льготных категорий граждан. Об этом сообщила министр социальной политики Марина Лазебная.

"Предполагается, что накопительным уровнем могут воспользоваться все потенциальные пенсионеры. Хочу отметить, что есть две отдельные накопительные пенсионные системы. Первая - это введение обязательной накопительной пенсионной системы с 2021 года…Также мы работаем над второй тоже накопительной системой - но для людей в возрасте до 35 лет, работающих на работах, дающих право на льготную пенсию .Мы предусматриваем в законопроекте, что профессиональная накопительная система может быть введена в 2021 году", - сообщила глава ведомства.

Лазебная считает накопительную систему пенсионных выплат единственной альтернативой, поскольку если через 20 лет в Украине останется мало трудоспособных граждан, то некому будет содержать будущих пенсионеров.

"Нам сейчас нужно подумать, что люди получат через 20 лет. Если через 20 лет у нас будет мало людей трудоспособного возраста, кто будет содержать пенсионеров? Поэтому и нужна накопительная система, как единственная альтернатива. Сегодня идут дискуссии вокруг модели управления и защиты активов", - добавила она.

Ранее портал "Комментарии" публиковал информацию о том, что будет с пенсионным возрастом украинцев после получения транша МВФ.

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