В Украине вступили в силу изменения в правила дорожного движения

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Диденко Светлана
Об этом сообщает телеграмм-канал МВД Украины.
Фото с открытых источников
В Украине вступают в силу изменения в ПДД в Украине. Алексей Билошицкий, первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Украины, что нововведения будут касаться водителей авто и их пассажиров, для велосипедистов и пешеходов.
Для водителей и пассажиров
Если раньше водители и пассажиры могли не пристегиваться во время движения в пределах населенного пункта, то теперь все они должны быть пристегнуты. Это нововведение обязывает всех водителей обеспечить наличие рабочих ремней безопасности. Это касается как передних, так и задних сидений. Водитель обязуется напоминать пассажирам о необходимости пристегиваться.
Исключение могут быть в случае если сделать это физиологически невозможно. Не пристегиваться в пределах населенного пункта разрешается водителям и пассажирам с инвалидностью, а также водителям и пассажирам оперативных и специальных транспортных средств.
В изменениях в ПДД выделили пункт о номерных знаках. Так запрещается изменять размеры, форму, обозначение, цвет и размещение номерных знаков. Нельзя наносить на них дополнительные обозначения или закрывать их. Они должны быть чистыми и освещенными.
Для велосипедистов
Согласно изменениям, владельцам велотранспорта разрешено двигаться полосой для маршрутных транспортных средств.
Для пешеходов
Сообщается, что пешеходы, которые двигаются по проезжей части или обочине, обязательно должны использовать светоотражающие элементы в темное время суток и в условиях недостаточной видимости. Среди светоотражающих элементов разрешено использовать ленту, наклейку, жилет и тому подобное. Или быть в одежде, который имеет светоотражающие элементы. Об этом говорится в п.4.4 ПДД Украины.
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