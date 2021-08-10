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В Украине впервые вводят в обращение цветную монету (ФОТО)

Монету номиналом 5 гривен вводит в обращение Национальный банк Украины с 10 августа

сегодня, 12:45
Автор:

Хмільовська Інна

Памятная монета, приуроченная к 30-летию независимости Украины, номиналом 5 грн вводится в обращение с 10 августа 2021 годаОб этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины.

В Украине впервые вводят в обращение цветную монету (ФОТО)

Нацбанк, фото из открытых источников

На аверсе монеты — композиция, символизирующая Украину: бескрайние поля в виде стилизованных орнаментов, над которыми летят аисты. Вверху — малый государственный герб Украины; надписи: "Украина", "2021", "5 гривен". Кроме того, на реверсе монеты — цветная вышитая лента, которая символизирует код украинской нации. 

Упомянутая лента не только является символом украинской нации, но и напоминает ДНК, то есть материальный носитель генетической информации, который обеспечивает сохранение, передачу и воспроизведение информации. Надписи на этой стороне монеты размещены вверху слева ("30 лет") на матовом фоне и внизу справа ("Независимости Украины") — на зеркальном фоне.

Монета будет изготовлена из металла нейзильбера — сплава меди, никеля и цинка. Как правило, памятные монеты выпускают в память о каком-то событии. Такие монеты имеют четкий дизайн со ссылкой на случай, когда они были выданы. Многие из монет этой категории служат исключительно как коллекционные предметы, хотя некоторые страны выпускают юбилейные монеты для регулярного обращения.

В Украине впервые вводят в обращение цветную монету (ФОТО) - фото 2

Например, в Древней Греции и Древнем Риме выпускали монеты, которые служат историческими документами. Раннеримские бронзовые монеты, на которых был изображен нос корабля, свидетельствовали о гибели флота в сражении при Акциуме в 31 году до н.э. Памятными считаются и многочисленные монеты Римской империи в честь побед и завоеваний, которые отражались на монетах в виде почётных имен ("Parthicus maximus", "Medicus", "Germanicus") или изображений.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, как будет выглядеть новая пятигривневая монета "Маяки Украины". 


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Источник: https://bank.gov.ua/ua/news/all/pamyatna-moneta-do-30-richchya-nezalejnosti-ukrayini-vvoditsya-v-obig-z-10-serpnya-2021-roku
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