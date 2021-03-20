В Украине возобновят санавиацию

Уже в апреле на постоянное дежурство во Львовском регионе заступает летная бригада Авиационной системы МВД, к осени такие пункты заработают по всей стране. Об этом в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" заявил министр внутренних дел Арсен Аваков.

Вертолет (фото из открытых источников)

По его словам, к осени такие пункты заработают по всей стране. Кроме летного состава на пунктах будут постоянно дежурить медики.

Уже с 1 апреля во Львовском регионе на постоянное дежурство заступает авиация МВД, а с 1 мая – и в Киевском регионе. Период реагирования на вылет вертолета составит от 5 до 30 минут, в зависимости от обстоятельств.

Напомним, командование Военно-воздушных сил Финляндии применяли как символ свастику и пару крыльев. Теперь же командование без огласки прекратило пользоваться символикой, связанной с нацистской Германией. Сообщается, что смену первым заметил преподаватель университета в Хельсинки Тейво Тейвайнен. Именно он до этого пытался выяснить, действительно ли необходим для военной авиации этот знак. Отметим, что ВВС Финляндии начали использовать свастику с момента своего создания в 1918 году. То есть, вскоре после обретения независимости и задолго до того, как нацизм пришел на европейские земли. Поэтому к 1945 году военная авиация Финляндии использовала синюю свастику на белом фоне совсем не для того, чтобы продемонстрировать верность нацистской Германии.

И хотя символ убрали с самолетов после Второй мировой войны, знак все еще есть на флагах, символике подразделений ВВС и униформе. Затем, в 2017 году, для командования придумали эмблему, которая похожа на символ ВВС — золотой орел в круге из крыльев. Потому как возникали недоразумения из-за использования старой эмблемы.



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