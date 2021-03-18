В Украине возобновляют выдачу разрешений на оружие - детали

Язык
Coinspot 18.03.2021
BTC/USD
58498.37
ETH/USD
1818.98
LTC/USD
204.77
НБУ 18.03.2021
USD/UAH
27.86
EUR/UAH
33.35
RUB/UAH
0.39
Рубрики
МЕНЮ
Кириєнко Анна
С сегодняшнего дня в Украине возобновляется процесс оформления, выдачи разрешений и перерегистрации разрешенных видов оружия. Об этом напомнил председатель Национальной полиции Украины Игорь Клименко на своей странице в Facebook.
Разрешение на оружие: в Украине возобновили выдачу лицензий на оружие. Фото: vesti.ua
Процесс был приостановлен в начале марта. Тогда Нацполиция разоблачила коррупционную схему выдачи разрешений на оружие. Все это время разрешительная служба в Украине была расформирована. Полиция проверяла на законность получения оружия всех владельцев.
Отмечается, что к владельцам, которым в этот период нужно было продлить разрешение на оружие, не будут применяться штрафы.
Кроме того, представитель Национальной полиции отмечает, что реорганизация работы может занять много времени.
Напоминаем, что ранее депутаты провалили голосование за легализацию оружия в Украине. Законопроект №4335 об обороте гражданского огнестрельного оружия и боеприпасов к нему не набрал необходимого количества голосов. Детали читайте в нашем материале.
Также сайт "Комментарии" ранее сообщал, что надо делать, если потерял паспорт. Об основных аспектах восстановления документа читайте здесь.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости