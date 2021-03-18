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В Украине возобновляют выдачу разрешений на оружие - детали

Выдачу лицензий было приостановлено из-за разоблачения коррупционной схемы

сегодня, 10:20
Автор:

Кириєнко Анна

С сегодняшнего дня в Украине возобновляется процесс оформления, выдачи разрешений и перерегистрации разрешенных видов оружия. Об этом напомнил председатель Национальной полиции Украины Игорь Клименко на своей странице в Facebook.

В Украине возобновляют выдачу разрешений на оружие - детали

Разрешение на оружие: в Украине возобновили выдачу лицензий на оружие. Фото: vesti.ua

Процесс был приостановлен в начале марта. Тогда Нацполиция разоблачила коррупционную схему выдачи разрешений на оружие. Все это время разрешительная служба в Украине была расформирована. Полиция проверяла на законность получения оружия всех владельцев.

Отмечается, что к владельцам, которым в этот период нужно было продлить разрешение на оружие, не будут применяться штрафы.

"Сейчас мы разрабатываем алгоритм создания и налаживания работы нового подразделения, которое будет заниматься вопросами регистрации и контроля за оборотом оружия. В наших ближайших планах — передать полномочия для оформления документов на получение или продление разрешений на оружие в сервисные центры МВД. Весь документооборот будет осуществляться через электронную базу. Это сведет к минимуму возможность коррупционной составляющей. Кроме того, создается Единая база данных зарегистрированного оружия", — отмечает Игорь Клименко.

Кроме того, представитель Национальной полиции отмечает, что реорганизация работы может занять много времени.

Напоминаем, что ранее депутаты провалили голосование за легализацию оружия в Украине. Законопроект №4335 об обороте гражданского огнестрельного оружия и боеприпасов к нему не набрал необходимого количества голосов. Детали читайте в нашем материале.

Также сайт "Комментарии" ранее сообщал, что надо делать, если потерял паспорт. Об основных аспектах восстановления документа читайте здесь.


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Источник: https://www.facebook.com/iklymenko.fb/posts/131356018992712
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