В Украине вернут "красную" зону карантина: кто туда попадет и почему

Во время выступления в Верховной Раде, министр здравоохранения Украины Максим Степанов рассказал, при каких условиях регион может оказаться в "красной" карантинной зоне. В частности, если будет фиксироваться рост более 50% количества госпитализированных зараженных COVID-19 в течение семи дней.

В Украине вернут "красную" зону карантина - фото из открытых источников

По словам главы Минздрава, усиливать ограничения будут в случае увеличения нагрузки на систему медицины страны:

"Если будет увеличиваться нагрузка на медицинскую систему такими темпами, которые могут привести к коллапсу, в таком случае на территории этого региона будет вводиться красный уровень опасности, предусматривающий жесткие карантинные ограничения", — сказал Максим Степанов.

Министр также заявил, что в случае заполненности коек с кислородом на более, чем 65% или роста более 50% количества госпитализированных в течение недели, специальные комиссии будут принимать решения по поводу введения жестких ограничений на территории определенных регионов до стабилизации ситуации.

Напомним, что глава правительства Украины Денис Шмыгаль отметил, что в ближайшие дни Кабмин будет принимать решение о возвращении к формату адаптивного карантина. По его словам, правительство будет продлевать карантин как минимум до 30 апреля, однако это не будет конечной датой ограничений.

Ранее портал "Комментарии" рассказывал, что при переходе на адаптивный карантин, Киев будет постоянно в "оранжевой зоне" и что на это повлияют сразу несколько факторов. На следующей неделе в столице на основании официальных показателей и данных определят эффективность январского усиленного карантина.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!