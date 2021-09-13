В Украине в селах разрешили строительство многоэтажек: какая максимально допустимая высота

В украинских селах практически совсем нет многоэтажек. Кое-где можно увидеть двухэтажки, которые в свое время строили для работников заводов. Но теперь это изменится. В селах начнут строить новостройки. Об этом говорится в постановлении Шестого апелляционного административного суда Киева по результатам рассмотрения решения Окружного админсуда.

Строительство многоэтажек, фото с открытых источников

В городах с населением до 50 тысяч запрещается строить здания выше 27 метров (до 9 этажей включительно), с населением 50-100 тысяч — более 48 метров (до 16 этажей включительно). Согласно отмененному судом пунктом ДБН Б.2.2-12: 2019 "Планирование и застройка территорий", максимальная допустимая высота жилой застройки в селах с населением более 1 тысячи человек составляет 12 м (четыре этажа). Размещение многоквартирных (секционных) домов в кварталах усадебной застройки не допускается.

Апелляционный суд отклонил жалобу Министерства развития общин и территорий на решение Окружного админсуда. В документе требовали признать противоправным отмене приказа министерства по закреплению в государственных строительных нормах запрета на строительство многоэтажек в селах с населением более 1000 человек и кварталах усадебной застройки.

Решение вступило в законную силу 2 сентября.



Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал, что средняя стоимость жилья в новостройках столицы снизилась почти на 2%. Согласно данным за август 2019 года, средняя стоимость жилья в новостройках Киева снизилась на 1,7%. На сегодняшний день, цена за 1 м2 равна отметке в 23,1 тыс. грн.

Также издание "Комментарии" сообщало, что 1 августа, у здания Офиса президента Владимира Зеленского прошла акция протеста, которую устроили обманутые инвесторы спального района Киева по улице Драйзера, 40.







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