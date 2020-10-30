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В Украине в 11 регионах срывается отопительный сезон

Опубликован список населенных пунктов, где до сих пор не включили отопление

сегодня, 12:44
Автор:

Таисия Ерохина

Старт отопительного сезона в 24 населенных пунктах Украины срывается из-за критических долгов производителей тепла. Об этом говорится в сообщении НАК "Нафтогаз Украины".

В Украине в 11 регионах срывается отопительный сезон

Так, за последнюю неделю еще десять предприятий ТКЭ погасили задолженность, но до сих пор остается 47 критических должников. Сообщается, что 13 областей Украины уже вошли или начинают отопительный сезон. В этих регионах нет ни одного города с должниками.

"Однако предприятия ТКЭ в 24 населенных пунктах до сих пор имеют критические долги за газ, что ставит под угрозу старт отопительного сезона для их клиентов", — предупредили в "Нафтогазе".

Должники остаются в Киеве, Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Киевской, Луганской, Одесской, Полтавской, Харьковской, Херсонской, Черкасской и Черновицкой областях.


Как сообщалось, "Нафтогаз Украины" повысил цену газа для потребителей и призвал готовиться к дальнейшему росту, что однозначно отразится на платежках за коммуналку. Какие риски несет дальнейшее повышение тарифов? Насколько оно обосновано? Что будет, если украинцы массово перестанут платить — и в знак протеста, и потому что просто не будет средств? Пойдет ли власть на отключение потребителей от благ цивилизации? На эти вопросы "Комментариям" ответили эксперты.


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