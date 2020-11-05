В Украине ужесточат наказание для педофилов

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Сергей Медведев
Педофилы и лица, которые занимаются производством и распространением детской порнографии должны понести суровое наказание. Такое мнение поддержало большинство депутатов Верховной Рады. В счастности, парламентарии решили усилить ответственность за за сексуальную эксплуатацию детей и распространение детской порнографии.
В поддержку законопроекта №3055 выступили 286 нардепов. Отметим, что документ был принят в первом чтении.
Проект решили назвать "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно имплементации Конвенции Совета Европы о защите детей от сексуальной эксплуатации и сексуального насилия (Ланцаротской конвенции)".
Авторы законопроекта отмечают, что по данным ЮНИСЕФ, Украина входит в ТОП-5 стран по производству детской порнографии. Еще одно печальное достижение — Украина входит в десятку стран по распространению такого продукта.
Согласно новым правилам, в Уголовном кодексе предлагается установить, что за совершение совершеннолетним лицом действий сексуального характера с лицом, не достигшим 16 лет, предусматривается наказание в виде ограничения или в виде лишения свободы на срок до 5 лет.
Ранее портал "Комментарии" публиковал материал о том, что популярная порноактиса публично пожалела о том, что выбрала такую профессию.
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