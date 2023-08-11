В Украине уволят всех областных военкомов: Зеленский сделал заявление

В Украине будут уволены все областные военкомы. На из места придут военные, прошедшие фронт или те, которые сегодня не могут находиться в окопах. Как передает портал "Комментарии", о таком решении президент заявил в своем обращении к украинцам.

Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины

Владимир Зеленский провел заседание Совета национальной безопасности, на котором заслушал доклады от ДБР, СБУ, МВД, Генпрокурора, НАПК и НАБУ.

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"В общей сложности уже 112 уголовных производств в отношении должностных лиц "военкоматов". 33 подозрения. Областные "военкомы", городские, районные. Работники ВЛК. Другие должностные лица. Злоупотребления в разных областях: Донецкая, Полтавская, Винницкая, Одесская, Киевская, Львовская. Кто-то брал" наличными, кто-то криптовалютой — разве что в этом разница. Цинизм везде одинаков", — проинформировал глава государства.

По его словам, по результатам заседания было принято решение об увольнении всех областных военкомов. По мнению президента, руководить военкоматами должны военные, которые прошли фронт или которые не могут быть в окопах, потому что потеряли здоровье, потеряли конечности, но сохранили свое достоинство и не имеют цинизма.

"Им можно доверить эту систему комплектования. Реализовать это решение должен Главком Залужный. Перед назначениями новых руководителей ТЦК будет проверка Службы безопасности Украины. Каждый "военком", в отношении которого есть уголовное производство, будет нести ответственность. Вполне справедливую. Полную", — сказал президент.

Он также отметил, что те военкомы и должностные лица, которые имеют погоны, но в отношении которых не обнаружены данные о преступлениях или нарушениях в случае, если они хотят сохранить звание и доказать свое достоинство, должны отправиться на фронт.

"Подчеркну: армия не является и никогда не будет заменой уголовному наказанию. Чиновники, перепутавшие погоны и выгоду, точно – под суд", — заключил он.

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