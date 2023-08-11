В Украине уволят всех областных военкомов: Зеленский сделал заявление

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Кравцев Сергей
В Украине будут уволены все областные военкомы. На из места придут военные, прошедшие фронт или те, которые сегодня не могут находиться в окопах. Как передает портал "Комментарии", о таком решении президент заявил в своем обращении к украинцам.
Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины
Владимир Зеленский провел заседание Совета национальной безопасности, на котором заслушал доклады от ДБР, СБУ, МВД, Генпрокурора, НАПК и НАБУ.
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По его словам, по результатам заседания было принято решение об увольнении всех областных военкомов. По мнению президента, руководить военкоматами должны военные, которые прошли фронт или которые не могут быть в окопах, потому что потеряли здоровье, потеряли конечности, но сохранили свое достоинство и не имеют цинизма.
Он также отметил, что те военкомы и должностные лица, которые имеют погоны, но в отношении которых не обнаружены данные о преступлениях или нарушениях в случае, если они хотят сохранить звание и доказать свое достоинство, должны отправиться на фронт.
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Ігор
сегодня, 14:24
Доступ до хлібного місця через фронт? Переможці на власні заробітки вже не підуть? Тільки на державні? Як у Орвела у Дворі для худоби.