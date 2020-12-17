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В Украине увеличились случаи фальсификации лекарств: какие препараты подделывают чаще всего

За время коронавирусной эпидемии в Украине участились случаи подделки лекарств

сегодня, 11:56
Автор:

Таисия Ерохина

В Украине обострилась проблема фальсификации лекарств, а также других медицинских препаратов — косметических средств, диетических добавок. Поэтому нардепы могут распространить уголовную ответственность за фальсификацию лекарственных средств на всю медицинскую продукцию. Об этом сообщил народный депутат, глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий.

В Украине увеличились случаи фальсификации лекарств: какие препараты подделывают чаще всего

Фото из открытых источников

Так, комитет поддержал соответствующий законопроект № 4491 и направил его на рассмотрение в Верховную Раду. Как сообщил Радуцкий, за время пандемии обострилась не только проблема фальсификации лекарств. Одновременно увеличилось количество случаев продажи поддельных следующих препаратов:

— иммунологических препаратов,

— лекарственных косметических средств,

— добавок к пищевым продуктам,

— диетических добавок,

— медицинских изделий,

— реагентов для лабораторных исследований (в частности, для проведения тестов на коронавирус),

— витаминов, на которые сейчас существует повышенный спрос.

Как пояснил нардеп, привлечь фальсификаторов к ответственности сложно, поскольку Уголовный кодекс Украины предусматривает наказание лишь за подделку лекарств. Поэтому предлагается принять закон, который бы внес изменения в УКУ об ответственности за подделку медицинской продукции и подобные преступления, угрожающие здоровью.

Как ранее сообщал портал "Комментарии", Глобальный фонд для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией утвердил финансирование для Украины в размере более 135 млн 778 тыс. долларов США на 2021-2023 годы. Главный санитарный врач Виктор Ляшко рассказал, что Украина закупит новые системы диагностики туберкулеза и лекарства для ВИЧ-инфицированных.


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Источник: https://t.me/radutsky/439
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