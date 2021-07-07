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Андрей Ройко
Комитет по вопросам молодежи и спорта на своем заседании рассмотрел четыре проекта законов: о внесении изменений в Закон Украины "О государственной помощи семьям с детьми".
Депутаты поддержали второй законопроект, (рег. № 5585-1), которым предлагается назначать пособие при рождении ребенка в следующих размерах: при рождении первого ребенка — 50000 гривен, второго ребенка — 100 000 гривен, третьего и каждого следующего ребенка — 150 000 гривен.
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