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Актуально В Украине увеличат помощь на рождение детей. Сколько получат родители - ОБНОВЛЯЕТСЯ

Среди нескольких законопроектов по стимулированию рождаемости в Украине, нардепы в рамках работы в комитетах, выбрали тот, который не привязывается к размерам прожиточного минимума

сегодня, 14:42
Автор:

Андрей Ройко

Комитет по вопросам молодежи и спорта на своем заседании рассмотрел четыре проекта законов: о внесении изменений в Закон Украины "О государственной помощи семьям с детьми".

Депутаты поддержали второй законопроект, (рег. № 5585-1), которым предлагается назначать пособие при рождении ребенка в следующих размерах: при рождении первого ребенка — 50000 гривен, второго ребенка — 100 000 гривен, третьего и каждого следующего ребенка — 150 000 гривен.

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Источник: https://www.rada.gov.ua/news
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