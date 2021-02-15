В Украине упростят регистрацию новых авто - детали

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Кириєнко Анна
Вскоре в Украине упростится процесс регистрации новых машин. Об этом сообщает советник министра внутренних дел Арсена Авакова Владимир Мартыненко в интервью каналу "Украина 24".
Регистрация машины в Украине упростится - подробности. Фото: autokyiv.info
Поэтому, граждане Украины смогут купить новую машину из салона уже с зарегистрированными номерами. Покупатель транспорта сможет выбрать номерные знаки в режиме онлайн на сайте сервисного центра МВД и зарегистрировать их на себя.
Пока нововведение дорабатывается и совершенствуется. Точную дату, когда инициатива войдет в силу, советник министра внутренних дел сообщить не может.
Напомним, что в Украине собираются жестко ужесточить наказание за нарушение правил дорожного движения, и для этого созданы уже несколько законопроектов. В частности, в Верховной Раде зарегистрированы, и уже прошли первое чтение проекты таких законов: №2694, 2695, 2696, 2697, касающиеся ужесточения наказания для водителей, нарушающих правила. Какие штрафы ждут украинцев, читайте в нашем материале.
Кроме того, в правилах дорожного движения произошли некоторые изменения, в связи с которыми полицейские не смогут больше останавливать автомобили с помощью жезла.
Также сайт "Комментарии" сообщает, что этот год подарит Украине много автомобильных новинок. Причем машины, что будут дебютировать в 2021-м можно смело назвать космическими и интересными. Итак, о ТОП-10 самых ожидаемых новых машин читайте в нашем материале.
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