В Украине ухудшится погода: синоптик сделала предупреждение

Завтра, 4 февраля, в Украине придет циклон с атмосферными фронтами. Ожидаются дожди и сильный ветер. Об этом говорится в прогнозе погоды синоптика Натальи Диденко на ее канале в Telegram.

В Украину идет циклон. Фото из открытых источников

В четверг циклон Siegbert в большинство регионов принесет дожди. Как пояснила синоптик, зона осадков будет двигаться постепенно — в течение суток с запада на восток.

Температура воздуха будет со значком "плюс": днем прогнозируют от 2 до 7 градусов тепла, а на юге страны и юго-западе выше — от 5 до 12 градусов тепла. Холоднее будет в северных регионах — 0-4 градуса тепла.

Всюду вероятны дожди. А вот периодический мокрый снег ожидается в северной части Украины, тогда как в Карпатах также прогнозируется снег.

Кроме того, украинцам стоит приготовиться к сильным порывам ветра. Завтра порывы юго-западного ветра в большинстве областей Украины будут достигать 15-20 метров в секунду, предупредила синоптик.

В прогнозе отмечается, что уже через день, 5 февраля, украинцы могут ожидать постепенное снижение температуры воздуха. Поэтому следует готовиться к гололеду.

Напомним, сурок Тимка "сделал" свой традиционный прогноз и "рассказал", какой будет весна-2021. Так, в этом году сурок спокойно проснулся от спячки, что предвещает скорый приход весны. Местного мехового "синоптика" — сурка Тимку III — в начале февраля традиционно пробудили в Харькове от зимней спячки.

Как известно, поведение сурка, которого только разбудили, является определенным индикатором приближения весны. Вотчиной украинского сурка Тимка III является биостанция Харьковского национального университета им. В.Н. Каразина. Расположена она в поселке Гайдары.

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