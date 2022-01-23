В Украине ударят 18-градусные морозы: погода на конец января

В последнюю неделю января в Украине будет переменчивая погода, синоптики прогнозируют снег и сильные ночные морозы. Такие данные опубликовал Укргидрометцентр.

Погода в Украине (фото из открытых источников)

Сегодня, 23 января, в некоторых областях ожидаются умеренные осадки в виде снега и мокрого снега, температура воздуха в среднем будет -3…-5 градусов, а вот ночью столбики термометра опустятся до -7…-12 градусов. Холоднее всего будет в восточных регионах Украины.

В понедельник, 24 января, запад Украины будет радоваться солнцу, но температура воздуха составит -5…-8 градусов, а ночью снизится до -10…-13 градусов. А вот на Востоке и Юге страны будет снежить. Днем температура воздуха составит -1...-4 градуса, а ночью -4…-7 градусов. В северных регионах будут умеренные осадки днем, а ночью — сухо. В центральных областях Украины днем также прогнозируют небольшой снег.

Во вторник, 25 января, в западные регионы придет похолодание, если днем температура воздуха составит -1…-6 градусов и пройдет снег, то ночью ударят морозы -15…-18 градусов. На Востоке будет держаться стабильная погода: днем -2…- 4 градуса, а ночью -4…-8 градусов. В южных областях Украины, как всегда, будет теплее, там днем столбики термометра будут показывать -1…-4 градуса, а ночью температура опуститься до -6 градусов. Ожидается небольшой снег. В северных и центральных областях ожидаются небольшие осадки, температура будет днем -6…-8 градусов, а ночью опустится до -12 градусов.

В среду, 26 января, западный регион страны затянет облаками, пройдет мокрый снег, но ночные морозы спадут, и температура стабилизируется (-1…-3 градуса и днем, и ночью). На Востоке страны будет без осадков, но ночью воздух охладится до — 11 градусов, днем температура составит -2…-5 градусов.

Южная часть Украины тоже останется без солнца. Там синоптики прогнозируют облачную погоду и небольшие осадки. Днем температура составит -1…-3 градуса, а ночью -4…-7 градусов. На Севере будет облачно, и днем будет идти снег, столбики термометра покажут -2…-6 градусов, а ночью опустятся до -12…-14 градусов. В центральных регионах днем будет теплее (-2...-5 градусов), но ночью похолодает до -10 градусов. Осадков не прогнозируется.

В четверг, 27 января, в восточных областях Украины пройдет дождь, температура составит -1…+1 градус, а ночью похолодает до -5…-9 градусов. Восток страны затянет облаками, ночью пойдет снег, при этом температура опустится до -8…-11 градусов, а днем воздух прогреется до -4…-7 градусов. В южных областях тоже будет облачно, без существенных осадков. Днем столики термометра покажут -1…-3 градуса, а ночью -4…-7 градусов.

На севере тоже будет облачно и без осадков, днем ожидается -6…-8 градусов, а ночью температура опустится до -12 градусов. Похожая погода будет и в центральных областях, только ночью будет меньший мороз (-8 градусов).

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что в крупнейшей пустыне мира, расположенной на Африканском континенте — Сахаре — зафиксировали выпадение снега после резкого снижения температуры.

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