В Украине ударят 18-градусные морозы: погода на конец января

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Светлана Шкурупий
В
последнюю неделю января в Украине будет переменчивая погода, синоптики
прогнозируют снег и сильные ночные морозы. Такие данные опубликовал
Укргидрометцентр.
Погода в Украине (фото из открытых источников)
Сегодня,
23 января, в некоторых областях ожидаются умеренные осадки в виде снега и
мокрого снега, температура воздуха в среднем будет -3…-5 градусов, а вот ночью
столбики термометра опустятся до -7…-12 градусов. Холоднее всего будет в
восточных регионах Украины.
В
понедельник, 24 января, запад Украины будет радоваться солнцу, но температура
воздуха составит -5…-8 градусов, а ночью снизится до -10…-13 градусов. А вот на
Востоке и Юге страны будет снежить. Днем температура воздуха составит -1...-4
градуса, а ночью -4…-7 градусов. В северных регионах будут умеренные осадки
днем, а ночью — сухо. В центральных областях Украины днем также прогнозируют
небольшой снег.
Во
вторник, 25 января, в западные регионы придет похолодание, если днем
температура воздуха составит -1…-6 градусов и пройдет снег, то ночью ударят
морозы -15…-18 градусов. На Востоке будет держаться стабильная погода: днем -2…-
4 градуса, а ночью -4…-8 градусов. В южных областях Украины, как всегда, будет теплее,
там днем столбики термометра будут показывать -1…-4 градуса, а ночью
температура опуститься до -6 градусов. Ожидается небольшой снег. В северных и
центральных областях ожидаются небольшие осадки, температура будет днем -6…-8
градусов, а ночью опустится до -12 градусов.
В
среду, 26 января, западный регион страны затянет облаками, пройдет мокрый снег,
но ночные морозы спадут, и температура стабилизируется (-1…-3 градуса и днем, и
ночью). На Востоке страны будет без осадков, но ночью воздух охладится до — 11
градусов, днем температура составит -2…-5 градусов.
Южная часть Украины тоже останется без солнца. Там синоптики прогнозируют облачную погоду и небольшие осадки. Днем температура составит -1…-3 градуса, а ночью -4…-7 градусов. На Севере будет облачно, и днем будет идти снег, столбики термометра покажут -2…-6 градусов, а ночью опустятся до -12…-14 градусов. В центральных регионах днем будет теплее (-2...-5 градусов), но ночью похолодает до -10 градусов. Осадков не прогнозируется.
В
четверг, 27 января, в восточных областях Украины пройдет дождь, температура
составит -1…+1 градус, а ночью похолодает до -5…-9 градусов. Восток страны
затянет облаками, ночью пойдет снег, при этом температура опустится до -8…-11
градусов, а днем воздух прогреется до -4…-7 градусов. В южных областях тоже
будет облачно, без существенных осадков. Днем столики термометра покажут -1…-3
градуса, а ночью -4…-7 градусов.
На
севере тоже будет облачно и без осадков, днем ожидается -6…-8 градусов, а ночью
температура опустится до -12 градусов. Похожая погода будет и в центральных
областях, только ночью будет меньший мороз (-8 градусов).
Ранее
издание "Комментарии" сообщало, что в крупнейшей пустыне мира, расположенной
на Африканском континенте — Сахаре — зафиксировали выпадение снега после
резкого снижения температуры.
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