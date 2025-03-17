В Украине ударит -14 градусов: где будет холоднее всего

Погода в Украине 18 марта ожидается снежной и ветреной, сообщает Укргидрометцентр .

Погода в Украине (фото из открытых источников)

Во многих областях страны прогнозируются сильнейшие порывы ветра. Синоптики объявили штормовое предупреждение (I уровень опасности) для южных, центральных, Сумской и Харьковской областей. Скорость порывов ветра может достигать 15-20 м/с.

В Ивано-Франковской области объявлен 3 уровень опасности из-за снегопадов, которые могут повлечь за собой схождение снежных лавин.

Синоптик Наталья Диденко предупреждает, что 18 марта станет одним из самых некомфортных дней с точки зрения погоды. Ночью температура может опуститься до -8 градусов, а днем повысится до 2...5 градусов. Также ожидаются сильные порывы ветра.

19 марта в Украине будет прохладно, но с 20 марта температура начнет повышаться.

В целом 18 марта в Украине будет облачно с прояснениями. В юго-восточных и северных областях будет мокрый снег, а на западе страны гололедица. Ветер северо-западный, скорость которого составит 7-12 м/с. В южных, центральных, Сумской и Харьковской областях будут сильные порывы ветра – 15-20 м/с.

"Температура ночью 3-8° мороза (в Карпатах 9-14° мороза), днем 0-5° тепла; на юго-востоке страны ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем 2-7° тепла", — говорится в сообщении.

По данным meteoprog , в Украине 18 марта будет морозно. Теплее всего будет в Крыму, где температура повысится до 2... 11 градусов. Самая низкая температура ожидается во Львовской области, где она снизится до -5...3 градусов.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что как глобальное потепление изменит погоду в Украине . Глобальное потепление не означает, что каждое следующее лето будет жарче предыдущего, поскольку колебания температур год от года останутся значительными. Об этом рассказал кандидат географических наук, специалист по физике атмосферы и геокосмосу Денис Пишняк.

Он отметил, что утверждение о том, что уже через несколько лет мы будем с ностальгией вспоминать "прохладное" лето 2024 года с температурами под 40 градусов, является преувеличением. Пешняк объяснил, что естественные колебания имеют достаточно большой диапазон, что затрудняет наблюдение за настоящими климатическими тенденциями. В ближайшие годы могут быть жаркими, а затем несколько последующих – прохладными, и так все это будет колебаться неоднократно.

