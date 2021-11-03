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В Украине у водителей будут забирать машины: стала известна причина

Под прицел попадут любители скорой езды

сегодня, 21:25
Автор:

Лиля Воробьева
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Украинские водители, регулярно не платящие штрафные санкции за то, что превышают скорость на территории города, теперь могут остаться без своего авто. Машины таких нарушителей будут изымать представители исполнительной службы. Об этом сообщает пресс-служба Минюста.

В Украине у водителей будут забирать машины: стала известна причина

У водителей будут забирать автомобили (фото из открытых источников)

Такие серьезные новации чиновники министерства планируют ввести в Харькове, далее на очереди Киев, затем новация будет внедрена по всей стране. Об этом рассказал заместитель главы министерства юстиции, курирующий исполнительную службу Андрей Гайченко.

Под прицел попадут любители скорой езды, превышающие скорость в 150 км в час. Государственные исполнители будут инициировать и проводить вместе с полицейскими процедуру изъятия за имеющиеся долги машин у таких водителей-нарушителей. Теперь каждый может проверить автомобиль.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, как в Украине отследить все свободные автомобильные номерные знаки. Новинка начала работу с 5 октября. На официальном сайте Главного сервисного центра МВД появилась соответствующая вкладка "Наличие номерных знаков". Отмечается, что ранее для граждан Украины были доступны только платные номерные автомобильные знаки. Теперь же автомобилисты получили открытый доступ ко всем видам "номеров". Для того чтобы пользователи могли получить информацию о номерных знаках в конкретном регионе, есть возможность поиска по области. Также доступна функция проверки свободной числовой комбинации. Она поможет найти свободные знаки по всей стране. База свободных номерных знаков обновляется в режиме реального времени.


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Источник: https://minjust.gov.ua/news/ministry/andriy-gaychenko-dvs-viluchatime-avto-borjnikiv-zlisnih-porushnikiv-shvidkisnogo-rejimu-u-mistah
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