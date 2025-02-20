В Украине теперь можно арендовать машины для разминирования: как это работает

В Украине открыли новую возможность операторам гуманитарного разминирования – теперь они могут не покупать спецтехнику, а брать ее в аренду или лизинг. Это значительно расширяет доступ к дорогостоящему оборудованию и ускоряет процесс очистки территорий. Одним из первых игроков на этом рынке стала компания GCS Ukraine, представляющая немецко-швейцарского производителя Global Clearance Solutions. Уже заключен первый договор с международной организацией Danish Church Aid. Об этом сообщает Министерство экономики Украины.

Комплекс разминирования GCS-200 Фото: МВД Украины

Аренда разминирования машин открывает новые возможности для компаний, работающих в этой сфере. Например, операторы, выигрывающие тендеры на разминирование аграрных земель, могут получить технику во временное пользование, пройти обучение и быстро выполнить работу. Это позволяет значительно сократить время разминирования и сделать процесс более доступным.

"Можность для операторов не покупать машину разминирования, а взять в аренду в разы увеличивает возможности в противоминной деятельности. Например, оператор, выигравший тендер на разминирование с/х участка, может арендовать машину, пройти обучение, получить соответствующий сертификат, а после этого в разы быстрее закрыть договор на разминирование участка. Мы сейчас видим рост спроса на аренду подобной техники и это свидетельствует о развитии рынка гуманитарного разминирования", – сказал заместитель Министра экономики Украины Игорь Безкаравайный.

Важно, что в рамках договора GCS Ukraine не только предоставляет технику, но обеспечивает обучение персонала, техническую поддержку и возможность выкупа машин в будущем. Кроме того, еще одна компания – RoverTech – запустила программу лизинга машины "Змей" в партнерстве с украинским банком.

Разминирование критически важно для украинской экономики, в частности для аграрного сектора. Ведь каждый день задержки в очищении полей – это значительные экономические потери. Теперь с возможностью аренды и лизинга этот процесс станет более быстрым и эффективным.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что Украина получает значительную международную поддержку в борьбе с последствиями российской агрессии. Премьер-министр Денис Шмигаль сообщил, что в коалицию гуманитарного разминирования присоединились около 50 стран. Вместе с более чем 4 тысячами саперов и современной техникой, эти усилия помогают освобождать украинские земли от опасных мин и боеприпасов.