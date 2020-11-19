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В Украине стартовали продажи долгожданной Sony Playstation 5

Первая партия новой приставки от Sony была распродана по предзаказам

сегодня, 14:19
Автор:

Сергей Медведев

День 19 ноября войдет в историю любителей компьютерных, а точнее, консольных игр. Компания Sony приступила к продажам своей приставки пятого поколения.

В Украине стартовали продажи долгожданной Sony Playstation 5

 В Украине в связи с ажиотажем первая партия консолей Sony PlayStation 5 была распродана еще до старта. Таким образом, сегодня PlayStation 5 получат обладатели предзаказов.

Официальная цена на PlayStation 5 Digital Edition в Украине составила 13 499 грн, а за PlayStation 5 придется выложить16 799 грн. Вторая модификация дороже за счет дисковода — более дешевый вариант рассчитан на скачивание игр из Интернета, физические носители ему недоступны.

Sony также расщедрилась на одну бесплатную игру — для счастливых обладателей супермодного девайса в комплект к "плойке" добавили Astro's Playroom.

Опробовать мощь и графику новой приставки геймерам предлагают на обновленных легендах Spider Man: Miles Morales и Demon Souls.

Отметим, что PS5 вышла в отдельных странах 12 ноября, а сегодня, 19 ноября, она поступает в продажу по всему миру. 

Как сообщал портал "Комментарии",  PS5 имеет 4K Blue-ray привод, процессор на базе AMD Zen 2 с 8 ядрами, работающий на 3,5 ГГц, специальный графический процессор с 36 ядрами на 2,23 ГГц, способный на 10,28 TFLOP, 16 ГБ оперативной памяти GDDR6, пользовательский твердотельный накопитель на 825 ГБ и поддержку разрешения до 8K со скоростью до 120 кадров в секунду.

 


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Источник: https://sport.ua/news/512880-v-ukraine-startovali-prodazhi-playstation-5
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