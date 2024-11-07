В Украине стартовали курсы подготовки первых военных экологических аудиторов

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Амбарцумян Анна
В Украине начато обучение первых военных экологических аудиторов, специализирующихся на гуманитарном разминировании. Курс, организованный Министерством обороны и Министерством экологии, имеет целью подготовку специалистов для документального оформления проверок и фиксации экологического вреда, причиненного в результате войны.
Военные экологические аудиторы. Фото: Минобороны
Подготовка военных экологических аудиторов в Украине стартовала на базе курса "Экологический аудит и экологические проблемы, связанные с гуманитарным разминированием". Этот курс был организован Министерством обороны Украины и Министерством окружающей среды в рамках Программы поддержки ОБСЕ для Украины. Учеба будет продолжаться до середины ноября.
Первые 20 участников курса, среди которых военнослужащие и представители государственных органов управления экологической безопасности, будут проходить как теоретическое, так и практическое обучение. По завершению курса они получат соответствующие сертификаты, позволяющие им составлять аудиторские акты и проводить проверки в соответствии с европейскими стандартами экологического законодательства.
Эти специалисты уже активно сотрудничают с Госэкоинспекцией, проводя обследование военных объектов и фиксируя экологические последствия, вызванные ракетными ударами. Указанная подготовка является важным шагом для минимизации влияния загрязнителей на экосистему и преодоления экологических проблем, вызванных войной
Напомним, Министерство обороны Украины успешно вернуло в государственную собственность 2300 гектаров земель полигона в Одесской области, стоимость которых оценивается на уровне более 500 миллионов гривен. Совместно со Специализированной прокуратурой Южного региона ведомство обеспечило 14 судебных решений, вернувших эти участки, незаконно использовавшиеся в частных целях.
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