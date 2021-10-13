В Украине стартовал конкурс рабочих профессий WorldSkills

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Станислав Молчанов
В Мариуполе закончился первый отборочный день конкурса рабочих профессий WorldSkills Ukraine для молодых специалистов и школьников. Соревнования состоятся по 18 компетенциям, суть заданий — дать возможность участникам продемонстрировать свои практические навыки в установленное время. В рамках конкурса преподаватели заведений профтехобразования Мариуполя, Запорожья и Кривого Рога смогут повысить свою квалификацию на предприятиях "Метинвеста" и принять участие в конференциях. Об этом сообщает издание "Комментарии", со ссылкой на "УНИАН".
Рабочие профессии. Фото: УНИАН
Кроме того, участников региональных конкурсов с сентября 2021 года ждут мастер-классы по выполнению конкурсных заданий, экскурсии на предприятия и встречи с топ-менеджерами группы.
А школьники 8-х и 9-х классов в Мариуполе, Запорожье и Кривом Роге в октябре смогут принять участие в профориентационной программе Steel Craft: попробовать себя в рабочей профессии.
Гендиректор "Метинвеста" Юрий Рыженков отметил, что группа последовательно занимается реформой технического образования в стране, она за 15 лет работы вложила в сферу образования 180 млн грн.
Worldskills Ukraine – часть международного конкурса Worldskills International, который называют олимпийскими играми для студентов и работников в возрасте 18-22 года. В Украине конкурс проводят уже пять лет подряд.
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