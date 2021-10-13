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В Украине стартовал конкурс рабочих профессий WorldSkills

"Метинвест" - генеральный партнер WorldSkills Ukraine с момента основания конкурса в 2016

сегодня, 11:10
Автор:

Станислав Молчанов

В Мариуполе закончился первый отборочный день конкурса рабочих профессий WorldSkills Ukraine для молодых специалистов и школьников. Соревнования состоятся по 18 компетенциям, суть заданий — дать возможность участникам продемонстрировать свои практические навыки в установленное время. В рамках конкурса преподаватели заведений профтехобразования Мариуполя, Запорожья и Кривого Рога смогут повысить свою квалификацию на предприятиях "Метинвеста" и принять участие в конференциях. Об этом сообщает издание "Комментарии", со ссылкой на "УНИАН".

В Украине стартовал конкурс рабочих профессий WorldSkills

Рабочие профессии. Фото: УНИАН

Кроме того, участников региональных конкурсов с сентября 2021 года ждут мастер-классы по выполнению конкурсных заданий, экскурсии на предприятия и встречи с топ-менеджерами группы.

В Украине стартовал конкурс рабочих профессий WorldSkills - фото 2

В Украине стартовал конкурс рабочих профессий WorldSkills - фото 3

А школьники 8-х и 9-х классов в Мариуполе, Запорожье и Кривом Роге в октябре смогут принять участие в профориентационной программе Steel Craft: попробовать себя в рабочей профессии.

В Украине стартовал конкурс рабочих профессий WorldSkills - фото 4

В Украине стартовал конкурс рабочих профессий WorldSkills - фото 5

Гендиректор "Метинвеста" Юрий Рыженков отметил, что группа последовательно занимается реформой технического образования в стране, она за 15 лет работы вложила в сферу образования 180 млн грн. 

В Украине стартовал конкурс рабочих профессий WorldSkills - фото 6

В Украине стартовал конкурс рабочих профессий WorldSkills - фото 7

"Сегодня Worldskills Ukraine — не просто конкурс профессионального мастерства, это еще и отличная возможность для всех, кто хочет развиваться в профессии, найти работу, построить карьеру в лучших компаниях страны. Будущее украинской промышленности — за теми, кто сегодня только делает первые шаги в профессии... Именно поэтому группа "Метинвест" поддерживает многие образовательные проекты для молодежи... Мы стремимся как можно раньше выявлять потенциал молодых специалистов и дать им возможность развиваться. Именно поэтому выступает генеральным партнером Worldskills Ukraine", — подчеркнул Рыженков.

Worldskills Ukraine – часть международного конкурса Worldskills International, который называют олимпийскими играми для студентов и работников в возрасте 18-22 года. В Украине конкурс проводят уже пять лет подряд.

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Источник: https://www.unian.net/society/v-ukraine-startoval-konkurs-rabochih-professiy-worldskills-foto-video-novosti-ukrainy-11574850.html
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