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В Украине стало больше государственных праздников

С 2020 года в Украине станет больше праздничных и памятных дат

сегодня, 17:52
Автор:

Екатерина Белоброва

Верховная Рада большинством голосов поддержала расширение списка праздников и памятных дат для популяризации национальных традиций и истории. Об этом сообщается в документе на сайте парламента. 

В Украине стало больше государственных праздников

В частности, список дополнен такими датами:

— 920 лет со времени первого письменного упоминания о городе Острог (1100);

— 125 лет со времени основания обособленного подразделения Национального университета биоресурсов и природопользования Украины "Нежинский агротехнический институт" (1895);

— 100 лет со времени основания Государственного университета "Житомирская политехника" (1920);

— 100 лет со времени основания Полтавской государственной аграрной академии (1920);

— 100 лет со дня основания Донецкого национального университета экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского (01.01.1920);

— 100 лет со дня основания Национального университета кораблестроения им. адмирала Макарова (24.09.1920);

— 100 лет со дня основания обособленного структурного подразделения "Масловский аграрный профессиональный колледж им. П.Х. Картавого Белоцерковского национального аграрного университета (25.09.1920)

— 90 лет со времени основания Национального университета "Полтавская политехника имени Юрия Кондратюка" (1930);

— 90 лет со времени основания Харьковского национального университета радиоэлектроники (1930);

— 90 лет со дня основания Украинского государственного университета железнодорожного транспорта (17.04.1930);

— 90 лет со дня основания Харьковского национального университета строительства и архитектуры (12.06.1930);

— 90 лет со дня основания Харьковского национального автомобильно-дорожного университета (23.07.1930);

— 90 лет со дня основания Харьковского национального технического университета сельского хозяйства имени Петра Василенко (23.07.1930)

— 90 лет со дня основания Харьковского национального экономического университета имени Семена Кузнеца (01.10.1930);

— 90 лет со дня основания Харьковского национального университета Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба (12.11.1930);

— 25 лет со дня подписания межправительственного соглашения и Меморандума о бесплатной передаче Украине британской антарктической станции "Фарадей", которая была переименована в честь академика Владимира Вернадского (20.07.1995);

— 120 лет со дня рождения Степана Гжицкого (1900-1976), ученого в области ветеринарной медицины.

Закон вступает в силу в день его принятия.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Украине изменится внешний вид водительских прав.





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