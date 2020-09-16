В Украине изменится содержание бланка водительских прав и техпаспорта

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Дмитрий Симоненко
Сегодня, 16 сентября, во время заседания Кабмина был рассмотрен проект постановления "Об утверждении образцов бланков и технических описаний бланков национального и международного водительских удостоверений, свидетельства о регистрации транспортного средства, временного регистрационного талона транспортного средства и образца опознавательного автомобильного знака Украины и внесении изменений в некоторые постановления Кабинета Министров Украины". Об этом сообщает "Комсомольская правда в Украине".
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Представители высшего органа законодательной власти Украины предлагают внести изменения в содержание бланков национального водительского удостоверения, международного водительского
удостоверения, бланка свидетельства о регистрации транспортного средства, временного регистрационного талона транспортного средства, а также поменять опознавательные автомобильные знаки Украины и урегулировать вопросы,
связанные с оформлением и выдачей указанных документов.
Так, в
правах появится отметка о согласии либо несогласии стать органом доноров в
случае смерти, также включат сведения о группе крови –данная информация бывает
экстренно необходима в случае оказания медицинской помощи водителю при аварии
либо несчастном случае.
А в
свидетельство о регистрации транспортного средства внесут информацию об уровне
экологических норм, которому соответствует транспортное средство - "Евро-2" - "Евро-6" или
другой.
Ранее "Комментарии"
сообщали о том, что Министерство цифровой трансформации анонсировало внедрение
квалифицированного электронной подписи Смарт-действие для мобильного приложения
"Дія".
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