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В Украине изменится содержание бланка водительских прав и техпаспорта

В правах появится отметка о согласии либо несогласии стать донором органов в случае смерти

сегодня, 16:58
Автор:

Дмитрий Симоненко

Сегодня, 16 сентября, во время заседания Кабмина был рассмотрен проект постановления "Об утверждении образцов бланков и технических описаний бланков национального и международного водительских удостоверений, свидетельства о регистрации транспортного средства, временного регистрационного талона транспортного средства и образца опознавательного автомобильного знака Украины и внесении изменений в некоторые постановления Кабинета Министров Украины". Об этом сообщает "Комсомольская правда в Украине".

В Украине изменится содержание бланка водительских прав и техпаспорта

ilovevalencia.ru

Представители высшего органа законодательной власти Украины предлагают внести изменения в содержание бланков национального водительского удостоверения, международного водительского удостоверения, бланка свидетельства о регистрации транспортного средства, временного регистрационного талона транспортного средства, а также поменять опознавательные автомобильные знаки Украины и урегулировать вопросы, связанные с оформлением и выдачей указанных документов.

Так, в правах появится отметка о согласии либо несогласии стать органом доноров в случае смерти, также включат сведения о группе крови –данная информация бывает экстренно необходима в случае оказания медицинской помощи водителю при аварии либо несчастном случае.

А в свидетельство о регистрации транспортного средства внесут информацию об уровне экологических норм, которому соответствует транспортное средство -  "Евро-2" - "Евро-6" или другой.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что Министерство цифровой трансформации анонсировало внедрение квалифицированного электронной подписи Смарт-действие для мобильного приложения "Дія".


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