В Украине создали сайт со знаменитостями, поддержавшими агрессию России

В Украине команда разработчиков создала ресурс, где можно найти актеров и певцов, поддержавших войну в Украине. На сайте есть не только список тех звезд, которые поддерживают агрессию Кремля, но и доказательная база, подтверждающая их позицию. Об этом сообщил политолог Валерий Клочок.

Эксперт отметил, что украинские разработчики проделали очень важную работу. Также призвал людей распространять этот ресурс.





Заходим, изучаем, запоминаем, записываем и не забываем!!! Это очень важно",- значил Клочок. "Украинская команда разработчиков Golden-Web Digital выполнила супер важную работу – создала веб-страницу с фамилиями артистов, блоггеров и политических деятелей, поддержавших военную агрессию России против Украины. И это не просто сайт, где список этих подонков. Там и доказательная база!" Сайт доступен по ссылке: https://theylovewar.com/ Заходим, изучаем, запоминаем, записываем и не забываем!!! Это очень важно",- значил Клочок.