В Украине создали сайт со знаменитостями, поддержавшими агрессию России

В Украине команда разработчиков создала ресурс, где можно найти актеров и певцов, поддержавших войну в Украине. На сайте есть не только список тех звезд, которые поддерживают агрессию Кремля, но и доказательная база, подтверждающая их позицию. Об этом сообщил политолог Валерий Клочок.
Эксперт отметил, что украинские разработчики проделали очень важную работу. Также призвал людей распространять этот ресурс.
"Украинская команда разработчиков Golden-Web Digital выполнила супер важную работу – создала веб-страницу с фамилиями артистов, блоггеров и политических деятелей, поддержавших военную агрессию России против Украины. И это не просто сайт, где список этих подонков. Там и доказательная база!" Сайт доступен по ссылке: https://theylovewar.com/ Заходим, изучаем, запоминаем, записываем и не забываем!!! Это очень важно",- значил Клочок.
Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что украинцы создали открытый фотоархив российских преступлений для борьбы с оккупантом. Украинцы создали архив на Goggle Drive, куда собирают фотодоказательства потерь, преступлений российских оккупантов и пленных за время военного вторжения России на территорию Украины. По ссылке. Инициаторы проекта призывают украинцев и граждан других стран пользоваться фотоархивом, чтобы показывать россиянам преступления их военных и жалость российской армии и пленных. Также для информирования о катастрофических последствиях войны с Украиной для белорусского народа волонтеры собрали фото- и видеофакты терроризма российских войск, статистику жертв войны и создали сайт https://zastansyadoma.com/.
Некоторые российские знаменитости открыто поддерживают действия Путина (фото из открытых источников)