В Украине создадут мемориальное кладбище для военных: сколько планируют потратить денег

31 мая нардепы приняли в целом Закон Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины о Национальном военном мемориальном кладбище" №4225.

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Документ предусматривает, что в Киевской области будет создан специальный комплекс для похорон военных, погибших в борьбе за независимость государства.

"Национальное военное мемориальное кладбище — это архитектурно-художественный комплекс, расположенный на специально отведенном земельном участке на территории Киевской области, предназначенный для организации почетных захоронений и перезахоронений борцов за независимость Украины в ХХ веке, военнослужащих, умерших во время выполнения боевых задач, участников боевых действий, лиц с инвалидностью в результате войны и лиц, имеющих особые заслуги перед Родиной", — говорится в тексте закона.

Комплекс будет расположен на специально отведенном участке и в коммунальной собственности. Строительство будут осуществлять за бюджетные средства, перезахоронения и захоронения производить согласно решениям Кабмина.



В законе указано, что там не могут быть похоронены лица, которые были служащими в партии коммунистов во времена СССР, советские правоохранители и работники советского местного самоуправления и руководители управленческого аппарата.

Законодатель рассчитал предварительную стоимость строительства и благоустройства мемориального кладбища. Следовательно, музейный комплекс на территории и сооружения на входе в комплекс (работы по строительству — ред.) будут стоить 1,5 млн грн, ритуальное сооружение — 7 млн грн, административно-хозяйственный двухэтажный блок — 10 млн грн, благоустройство 30 га 2,1 млн грн, итого общая сумма составляет 20,6 млн. гривен.

Стоимость возведения надгробий, строительства колумбарной стены полностью не подсчитана (1 погонный метр колумбарной стены – 30,00 тыс. грн; одно захоронение 4,385 грн).



Как писал портал "Комментарии", ВСУ провели несколько контратак в Северодонецке. За сутки враг повредил в Горном 16 домов, в Лисичанске – 15 и здание городской больницы, во Врубовке – девять, в Северодонецке – шесть, Новодружеске – четыре, Николаевке – два.



Также мы писали, что депутаты предлагают внести изменения в законы по похоронам в Украине. Законопроект 7018 находится с 7 февраля на рассмотрении в комитетах Верховной Рады.



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