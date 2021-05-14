В Украине сократилось количество безработных - подробнее о позитивной тенденции

С начала 2021 в Украине сократилось количество безработных. О положительной тенденции рассказала начальник управления предоставления услуг населению Департамента реализации политики занятости Государственного центра занятости Инна Бондини.

Количество безработных в Украине сократилось - детали тенденции. Фото: ua.news

По словам госпожи Инны, численность людей, которые не имеют места работы, сократилась на 12%, если сравнивать данные с аналогичным периодом прошлого года.

Стоит отметить, что в начале 2021 на 1 вакансию претендовало 12-14 человек. Сейчас количество претендентов сократилось до шести граждан.

Однако Инна Бондини подчеркивает, что количество вакансий осталось неизменным.

"Конечно, это усредненный показатель и зависит от региона и отрасли экономики, но мы оперируем статистике Службы занятости. Ситуация на открытом рынке труда может отличаться", — уточняет Бондини.

При этом несколько дней назад премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщал, что на 6 мая 2021 статус безработного имели 401 000 человек.

Напомним, что специалисты Национального банка спрогнозировали, чего ожидать на рынке труда в 2021 году и ближайшем будущем. По информации НБУ, уже к концу текущего года процент людей, не имеющих работы, должен значительно сократиться. Среднее годовое значение прогнозируют на уровне 9,1%. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

Также сайт "Комментарии" ранее сообщал, что правительство Украины ввело ряд изменений по Государственной службе занятости. Государственная служба занятости будет предоставлять ряд услуг дистанционно. Теперь безработным в онлайн-режиме будет доступно составление плана трудоустройства и подтверждение статуса безработного в период карантина. Подробнее читайте здесь.

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