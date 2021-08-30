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В Украине снизился темп COVID-вакцинации

Главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин заявлял, что через штамм коронавируса Delta в Украине ожидается осенняя волна COVID-19

30 августа 2021, 23:38
Автор:

Ольга Чародий

В Украине за минувшие сутки против коронавируса вакцинировали 41477 людей. Об этом сообщает пресс служба Министерства здравоохранения Украины. Отмечается, что одну дозу получили 13 320 человек, полностью иммунизированы — 28157 человек. В течение суток работали 304 мобильные бригады, 1100 пунктов прививки, 354 центры вакцинации.

В Украине снизился темп COVID-вакцинации

Игорь Кузин - фото из открытых источников

С начала кампании вакцинации привито 5308727 человек, из них получили одну дозу — 5308725 человек полностью иммунизированы и получили две дозы — 3622915 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). сего проведения 8931640 прививок.

Главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин заявлял, что через штамм коронавируса Delta в Украине ожидается осенняя волна COVID-19. При наихудшем сценарии количество больных может быть на 30-40% больше, чем осенью 2020 года. Кроме того, Игорь Кузин предупреждал, что из-за новый штамм коронавируса Delta Украина снова может перейти в "красной" зоны карантина.

Напомним, пациентам с хроническими болезнями прививки от коронавируса необходимы. Они не имеют противопоказаний к этой процедуре. Иначе может случиться так, что эти больные могут переболеть коронавирусом в более тяжелой форме. Вместе с тем есть определенные ограничения, о которых должны знать больные, страдающие от онкологии. Об этом сообщает национальное Министерство здравоохранения. Чтобы не заболеть новой  болезнью, обязательные прививки нужно сделать пациентам, которые страдают от бронхиальной астмы, сердечно-сосудистых заболеваний и диабета, чтобы в дальнейшем не подвергать свою жизнь смертельной опасности. Пациенты, которые лечатся от онкологических заболеваний, как утверждают медики, сложно переносят ковид. Поэтому  о прививках нужно позаботиться заранее. И не совмещать с этой процедурой курс иммуносупрессивной терапии.



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Источник: https://moz.gov.ua/article/news/operativna-informacija-pro-poshirennja-koronavirusnoi-infekcii-2019-cov19
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