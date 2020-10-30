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В Украине с ноября изменится стоимость проезда в некоторых поездах

Цена будет зависеть от выбранного пассажиром дня недели для проезда

сегодня, 11:26
Автор:

Таисия Ерохина

Со следующего месяца в Украине проезд в некоторых поездах подешевеет. Об этом стало известно на брифинге АО "Укрзализныця".

В Украине с ноября изменится стоимость проезда в некоторых поездах

Так, с 1 ноября уменьшают стоимость проезда в вагонах первого класса скоростных поездов "Интерсити+" на 15% во внутреннем сообщении. При этом, будут действовать разные коэффициенты индексации тарифов, то есть цена билета зависит от дня недели. Дешевле всего проезд в вагоне 1 класса обойдется во вторник, а дороже – в пятницу.

Также сообщается, что при покупке билетов "туда — обратно" действует скидка 10%.

Как отметил директор филии УЗ "Пассажирская компания" Александр Перцовский, в этом году повышения цен на билеты не предполагается. Но во втором квартале следующего года рассматривают возможность поэтапной индексации. В "Укрзализныци" заверили, что в случае подорожание билетов, обязательно меняется в лучшую сторону сервис.

Напомним, "Укрзализныця" в следующем году планируют освоить государственные вложения в работу компании в размере 26 млрд грн. Средства направят на улучшение инфраструктуры, пассажирских перевозок и закупки новых локомотивов и грузовых вагонов.


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