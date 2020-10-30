В Украине с ноября изменится стоимость проезда в некоторых поездах

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Таисия Ерохина
Со следующего
месяца в Украине проезд в некоторых поездах подешевеет. Об этом стало известно на
брифинге
АО "Укрзализныця".
Так, с 1 ноября
уменьшают стоимость проезда в вагонах первого класса скоростных поездов
"Интерсити+" на 15% во внутреннем сообщении. При этом, будут
действовать разные коэффициенты индексации тарифов, то есть цена билета зависит
от дня недели. Дешевле всего проезд в вагоне 1 класса обойдется во вторник, а
дороже – в пятницу.
Также сообщается,
что при покупке билетов "туда — обратно" действует скидка 10%.
Как отметил директор
филии УЗ "Пассажирская компания" Александр Перцовский, в этом году
повышения цен на билеты не предполагается. Но во втором квартале следующего
года рассматривают возможность поэтапной индексации. В "Укрзализныци" заверили,
что в случае подорожание билетов, обязательно меняется в лучшую сторону сервис.
Напомним, "Укрзализныця" в следующем году планируют освоить
государственные вложения в работу компании в размере 26 млрд грн. Средства
направят на улучшение инфраструктуры, пассажирских перевозок и закупки новых
локомотивов и грузовых вагонов.
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