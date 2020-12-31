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В Украине с 1 января возрастет стоимость оформления биометрических паспортов- -подробности

Кроме паспорта, дорожают и другие документы

сегодня, 15:28
Автор:

Дмитрий Симоненко

С первого дня 2021 года поднимается цена на изготовление биометрических паспортов. Об этом сообщает пресс-служба Государственной миграционной службы Украины. 

В Украине с 1 января возрастет стоимость оформления биометрических паспортов- -подробности

Цена бланка ID-карты украинца вырастит на 16 гривен и будет равняться 237 гривен. Исходя из этого, чтобы получить готовый паспортный документ в течение 20 дней, необходимо заплатить 363 гривны вместо 345 гривен, за оформление этого же документа в кратчайшие сроки — за полторы недели, прийдется выложить 489 гривен вместо 471 гривны.

Оформление книжки паспорта гражданина Украины для выезда за границу подорожает на 12 гривен и будет равняться 342 гривны вместо 330. Соответственно, для получения документа до 20 рабочих дней  обойдется в 694 гривен, если выехать за границу нужно срочно, это обойдется в 1046 гривен.

Документы для иностранных граждан, которые позволят хоть временно, но законно пребывать в Украине, обойдутся человеку в 915 гривен, что на 24 гривны дороже, чем было, для получения вида на жительство на территории Украины  справки подымется с 728 до 752 гривен.

Ранее "Комментарии" писали о том, уже в начале наступающего года поднимается тариф на водоснабжение и водоотвод. Нацкомиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг одобрила подорожание. Известно, что подорожание произойдет в среднем, на 15-20%. Цены будут варьироваться в районе от 22,58 до 44,88 грн за один кубометр воды, в зависимости от региона. 

Кроме того, порталу стало известно о том, что В Украине электроэнергия в ночное время (с 23:00 до 7:00) обойдется украинцам в два раза дешевле фиксированного тарифа – 0,84 грн/кВт-ч.



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Источник: https://dmsu.gov.ua/news/dms/8664.html?fbclid=IwAR1OQ1rinCYC7ajlFA3UPMfc3JciwyGRkIcSEHAiqLSX8KR_FQh3yiTdBZw
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