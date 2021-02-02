В Украине с 1 сентября кардинально изменится процесс подачи документов

В Украине с 1 сентября 2021 года кардинально меняется процесс подачи документов в государственные учреждения. Теперь, органы не смогут требовать у вас бумажные документы, если они будут в вашем смартфоне. Об этом сообщили в министерстве цифровой трансформации Украины.

Зеленский. Фото: ТСН

С началом осени Украина перейдет в так называемый режим "paperless", когда госорганы не могут требовать бумажные документы при их наличии в электронном виде.

По словам министра цифровой трансформации Михаила Федорова, мир стремительно переходит в онлайн-режим, а Украина не только не отстает, но и задает моду для многих стран.

Министр отметил, что при новом режиме подачи документов, у вас не смогут требовать бумажную версию, если документы есть в любом государственном реестре.

В практическом плане это будет означать, что электронные документы будут действовать везде.

При новой системе можно будет получить любую услугу в режиме онлайн, все властные органы будут работать с электронными документами, которые имеют интерфейс проверки всей необходимой информации в государственных реестрах, весь бизнес также будут переводить свои процессы в цифровой формат.

Михаил Федоров также отметил, что для успешности диджитализации документооборота необходимо решить вопрос с защитой персональных данных. Он сказал, что Украина имеет все шансы создать новый бренд страны в смартфоне.

Одним из предвыборных общений президента Зеленского было создания страны в смартфоне и максимальная диджитализация всех государственных процессов.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что в Украине в 2021 году дорожает жилье.

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