В Украине с 1 октября вводят новые правила для баров и ресторанов: три круга ада для любителей алкоголя

BTC/USD
43227.22
ETH/USD
2987.99
LTC/USD
150.73
USD/UAH
26.75
EUR/UAH
31.15
RUB/UAH
0.38
Рубрики
МЕНЮ
Хмільовська Інна
С 1 октября в Украине начинает действовать приказ Минфина, который требует указывать в фискальном чеке номера акцизных марок с каждой проданной бутылки алкоголя, замиксовать коктель теперь и вовсе проблема. Подробно об этом информирует издание "НВ".
В ресторане, фото с открытых источников
По словам совладелицы Ведьма-бара Лысая гора Олеси Остафиевиевой, всему виной новый приказ. Раньше официант, брал заказ, вносил его в планшет, программа автоматически разделяла его на заказ для кухни и бара и отправляла поварам и бармену "встречки"…
По словам ресторатора, это очень усложняет работу, поскольку, если в коктейль входят несколько алкогольных ингредиентов, то официанту придется сбегать к бармену, взять открытые бутылки. А это значит, что цифры на штрих-коде при открытии бутылки ни в коем случае нельзя повредить. Официант должен набрать номера акцизных марок со всех трех бутылок. Также нельзя перепутать бутылки, иначе светит штраф.
Как ранее информировал портал "Комментарии", в Техасе из ресторана выгнали семью, которая была в защитных масках.
Напомним, апелляционный суд штата Флорида аннулировал решение суда низшей инстанции, тем самым признав законным решение губернатора Рона ДеСантиса об отмене обязательного ношения защитных масок в федеральных учреждениях. ДеСантис — губернатор, представитель Республиканской партии. Он заявил, что жители Флориды имеют право не носить защитные маски во время пандемии коронавируса, поскольку это не является обязательным требованием федерального правительства и нарушает права и свободы граждан. Также правило касалось школ. То есть учителям и ученикам разрешили ходить без масок, несмотря на новые рекомендации президента США Джо Байдена.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обсуждения
Новости