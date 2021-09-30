В Украине с 1 октября вводят новые правила для баров и ресторанов: три круга ада для любителей алкоголя

С 1 октября в Украине начинает действовать приказ Минфина, который требует указывать в фискальном чеке номера акцизных марок с каждой проданной бутылки алкоголя, замиксовать коктель теперь и вовсе проблема. Подробно об этом информирует издание "НВ".

В ресторане, фото с открытых источников

По словам совладелицы Ведьма-бара Лысая гора Олеси Остафиевиевой, всему виной новый приказ. Раньше официант, брал заказ, вносил его в планшет, программа автоматически разделяла его на заказ для кухни и бара и отправляла поварам и бармену "встречки"…



"С 1 октября, согласно приказу Минфина, при заказе алкогольного коктейля или алкоголя официант должен не просто набрать его название, а отсканировать штрих-код акцизной марки на бутылке (а если нет сканера, а его на данный момент ни у кого нет, — внести номер из десяти цифрвручную) и только после этого программа отправит "встречку" на бар", — пишет Остафиева.

По словам ресторатора, это очень усложняет работу, поскольку, если в коктейль входят несколько алкогольных ингредиентов, то официанту придется сбегать к бармену, взять открытые бутылки. А это значит, что цифры на штрих-коде при открытии бутылки ни в коем случае нельзя повредить. Официант должен набрать номера акцизных марок со всех трех бутылок. Также нельзя перепутать бутылки, иначе светит штраф.

Три круга ада

"На самом деле, это уже третий уровень контроля, который мы получили от фискалов. Первый и традиционный был всегда: если ты торгуешь алкоголем, то работаешь на общей системе налогообложения и, соответственно, отчитываешься за каждую единицу проданной продукции. Но в августе прошлого года добавился еще один: в чеке обязательно должен был быть указан код УКТ ВЭД. И вот теперь новый уровень контроля — указание в фискальном чеке номера акцизной марки проданной бутылки", — сетует ресторатор.

Как ранее информировал портал "Комментарии", в Техасе из ресторана выгнали семью, которая была в защитных масках.

Напомним, апелляционный суд штата Флорида аннулировал решение суда низшей инстанции, тем самым признав законным решение губернатора Рона ДеСантиса об отмене обязательного ношения защитных масок в федеральных учреждениях. ДеСантис — губернатор, представитель Республиканской партии. Он заявил, что жители Флориды имеют право не носить защитные маски во время пандемии коронавируса, поскольку это не является обязательным требованием федерального правительства и нарушает права и свободы граждан. Также правило касалось школ. То есть учителям и ученикам разрешили ходить без масок, несмотря на новые рекомендации президента США Джо Байдена.



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