В Украине с 1 декабря возрастут налоги: кто будет платить больше

С 1 декабря украинские представители бизнеса будут платить новые суммы налогов. Так, вырастет сумма единого социального взноса (ЕСВ) по заработным платам и сумма единого налога для физических лиц предпринимателей первой и второй групп. Об этом пишет OBOZREVATEL.

В Украине вырастут зарплаты и налоги, фото из открытых источников

Следовательно, сумма минимального размера ЕСВ вырастет на 110 гривен и составит 1430 грн ежемесячно. Предприниматели первой группы будут платить на восемь гривен больше единого налога – 268 грн, а второй группы – на 230 грн больше (1430 грн вместо 1200).

Заплатят немного большие суммы ЕСВ физические лица-предприниматели, самозанятые лица и члены фермерского хозяйства. С декабря 2021 года физические лица-предприниматели за себя будут платить по итогам IV квартала (до 19 января 2022 года) по 4070 гривен. За наемных работников они должны платить не меньше минимального страхового взноса.

С 1 января 2022 года физические лица-предприниматели из всех групп, кроме первой, будут работать при наличии у них кассовых аппаратов.

Налоги повысились, потому что возросла сумма минимальной зарплаты до 6500 грн, увеличился размер прожиточного минимума для трудоспособных граждан на 84 грн.

Как сообщал портал "Комментарии", министр социальной политики Марина Лазебна рассказала, как изменятся размеры выплат и пенсий с начала 2022 года. В будущем году социальные выплаты будут повышаться в несколько этапов. Приблизительно миллион украинцев имеют минимальную пенсию.

Также мы писали, что народный депутат назвал налоговый закон №5600 действительно антиолигархическим. В случае, если украинец зарегистрируется как сельское хозяйство, то кроме уменьшенной ставки налога получит дотацию от государства на гектар по 5000 грн в год. Также фермер будет получать дотацию на корову по 5000 грн в год на одну корову, дотацию на ведение учета 36 000 грн в год.

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